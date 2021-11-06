Китайский застройщик China Evergrande Group продал два самолета в счет погашения долгов

Пекин, 6 ноября. Крупнейшая компания, работающая в сфере недвижимости на внутреннем рынке Китая, не может расплатиться по долговым обязательствам. Застройщик был вынужден продавать транспортные средства. Такие данные передает «Интерфакс».

Китайская корпорация не имеет возможности расплатиться по облигациям. Срок процентных выплат по облигациям был назначен на 29 октября, но China Evergrande Group его просрочила. Компания из последних средств продолжает погашать самые необходимые обязательства.

Руководство предприятия выручило 50 миллионов долларов за два бизнес-джета Gulfstream. Сообщается, что их приобрели американские инвесторы. Общая сумма долга составляет 951 миллион долларов, его необходимо отдать до 2024 года.

Дефолт китайской компании может спровоцировать возникновение негативных последствий для экономики всей страны. China Evergrande Group является крупным потребителем топлива, поэтому кризис способен отразиться на нефтяном рынке.