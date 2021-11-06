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Матери овдовевшего певца Прохора Шаляпина грозит тюрьма

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 20:50
Общество
Матери овдовевшего певца Прохора Шаляпина грозит тюрьма
Агентство городских новостей Москва

Москва, 6 ноября. Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин не верит, что его мать Елена Колесникова действительно могла нарушить закон. Женщине грозит реальный срок за взятку и подделку документов.

Много лет мать артиста работает сестрой-хозяйкой в одной из клиник города Волгоград. В марте ее поймали с поличным за получением взятки в размере 5 тысяч рублей. Всего ей вменяют четыре эпизода, общей суммой почти на 50 тысяч рублей.

«Беда не приходит одна. Вот так все на меня свалилось. У меня умерла супруга. Она (мать. — Прим. ФАН) инвалид, пожилой человек. Если ее посадят в тюрьму, она там умрет», — признался музыкант во время общения с представителями телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Шаляпин уверен, что его мать намеренно подставили. Он отметил, что Колесникова ни в чем не нуждается уже много лет — он дарит ей дорогие подарки, помогает деньгами, кроме того, она живет в своей двухкомнатной квартире. Для помощи матери музыкант подключил адвокатов и надеется, что им удастся добиться смягчения статьи. Однако известно, что некоторое время назад матери певца грозил срок за умышленный поджог.

Популярного исполнителя пугает вероятность лишиться матери, поскольку еще совсем недавно он овдовел. В конце лета Шаляпин женился на канадской бизнес-леди Татьяне Клаудии Девис, которая умерла от последствий коронавируса спустя несколько недель после торжества.

Уголовное дело в отношении Елены Колесниковой рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Заседание по делу запланировано на 12 ноября.

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