Пекин, 6 ноября. США долгое время проводили самые разные военные провокации у российских рубежей, но теперь их ждет расплата, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на сообщения западных СМИ о планах Москвы развернуть патрулирование воздушного пространства над Мексиканским заливом. Предполагается, что в операции будут задействованы стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь». В Sohu уверены, что этот трюк может стать четким сигналом для Вашингтона.

«Появление самолетов России над Мексиканским заливом станет сигналом для США. Последним показывают, что русские устали от бесконечных учений НАТО и провокаций на российских границах — с этого момента РФ перестанет быть вежливой», — говорится в публикации.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

По мнению авторов, маневры «Белых лебедей» обернутся паникой в Соединенных Штатах. При этом эксперты считают весьма обоснованным решение России расширить военное присутствие в Карибском бассейне. В этой связи они напомнили, что американские военные прямо сейчас пытаются закрепиться в акватории Черного моря.

Ранее аналитики Sohu также обратили внимание на неспособность основных бомбардировщиков Военно-воздушных сил США обеспечить стратегическое сдерживание России. Единственный американский самолет, который может рассчитывать на небольшой успех, — это B-1B. При этом в его арсенале нет ядерного оружия.