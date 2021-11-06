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Лера Кудрявцева с теплотой вспомнила Александра Колтового спустя год после его смерти
Общество
Лера Кудрявцева с теплотой вспомнила Александра Колтового спустя год после его смерти
instagram.com  /  @leratv

Москва, 6 ноября. Известная телеведущая Лера Кудрявцева с теплотой высказалась о своем коллеге Александре Колтовом, который погиб год назад. Она до сих пор не может поверить, что его больше нет рядом.

Известный журналист умер в результате крушения легкомоторного судна в Московской области. Ведущий программы «Звезды сошлись» обожал пилотирование и в тот роковой день был у руля. Вместе с ним на борту находилась 33-летняя Наталья Климова, заместитель директора отделения банка.

Кудрявцева рассказала, что даже спустя почти год после трагедии все еще ждет, что Колтовой войдет в студию с широкой улыбкой. Она призналась, что не может вспомнить ничего плохого о нем. Случившееся журналистка считает не чем иным, как чудовищной несправедливостью.

«Самое светлое и доброе только о Сашке остается в памяти. Я даже не представляла, чтобы он на кого-то мог повысить голос, никогда такого не слышала», — рассказала ведущая корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Лера Кудрявцева с теплотой вспомнила Александра Колтового спустя год после его смерти
НТВ / Prt Scr / Ты не поверишь!

Ведущая вспомнила, что Колтовой буквально бредил полетами. Его глаза горели всякий раз, когда он говорил о самолетах. Кудрявцева уверена, что журналисту не хватало адреналина.

Траурная церемония прощания с известным ведущим проходила в Москве на территории Николо-Архангельского крематория 14 ноября 2020 года. Родственники и коллеги собрались вместе, чтобы почтить память Колтового.

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