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Бузова назвала отвратительным жест гендиректора МХАТа Кехмана против Боякова

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 20:43
Шоу-бизнес
Бузова назвала отвратительным жест гендиректора МХАТа Кехмана против Боякова
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 6 ноября. Телеведущая Ольга Бузова эмоционально отреагировала на поступок худрука МХАТа Владимира Кехмана, который на камеру избавился от портрета экс-руководителя.

Владимир Кехман сменил Эдуарда Боякова на посту худрука МХАТа. Вскоре новый руководитель познакомился с артистами театра, а затем выбрал необычный способ добиться их расположения. Так, он на камеру снял со стены портрет Боякова. Видео не укрылось глаз от телеведущей Ольги Бузовой, которая должна была выступать на сцене театра. Артистка прокомментировала демонстративный поступок Кехмана в программе «Ты не поверишь».

«Отвратительнейшее видео, очень гадкое, беспринципное, как я считаю, где он снимает фотографию Эдуарда, моего худрука, и усмехается над этим», — заявила артистка.

Ролик опубликовала в Twitter Маргарита Симоньян. Кехман не только снял портрет на видео, но и обратился к президенту театра Татьяне Дорониной. Худрук убрал со стены полотно и признался в любви к артистке — прежде он сообщал, что не теряет надежды возобновить сотрудничество.

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бузова мхат Ты не поверишь
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