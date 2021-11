Ливия присоединилась к военно-морским учениям SEA BORDER-21 в Португалии

Триполи, 6 ноября. Министерство обороны Ливии сообщило, что ряд подразделений национальных военно-морских сил поучаствовали в учениях SEA BORDER-21, которые организовали ВМС Португалии.

По информации ведомства, мероприятие проходило в рамках Оборонной инициативы «5+5», поэтому присутствовали десять государств Средиземноморья, в том числе Алжир, Испания, Франция, Италия, Мавритания, Мальта, Марокко и Тунис.

Для SEA BORDER-21 привлекли восемь кораблей и два морских патрульных самолета, а также 400 военных из перечисленных выше стран. Цель учений — разъяснить методы, тактику и процедуры проведения операций на воде, а также укрепить сотрудничество между вооруженными силами.

The international naval exercise Sea Border 21 began on October 26 and will continue until October 29. The 5+5 Defense Initiative countries (Algeria, Spain, France, Italy, Libya, Malta, Mauritania, Morocco, Portugal, and Tunisia) participate in the exercise. pic.twitter.com/ANpkF7jAGy