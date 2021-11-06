Щербакова прокомментировала свое выступление на победном Гран-при Италии

Турин, 6 ноября. Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова оценила свое выступление в произвольной программе на третьем этапе серии Гран-при.

Тренеры отговорили Анну Щербакову исполнять два четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Турине. Об этом победительница турнира рассказала журналистам «Спорт-Экспресс».

«На тренировках в «Хрустальном» мы отрабатывали флип. Здесь я уже почувствовала себя отлично, хотела даже добавить лутц, но решили с тренерами, что пока остановимся на уверенном флипе. Каждый день стараюсь становиться лучше. Сейчас буду готовиться к другим стартам», — отметила 17-летняя фигуристка.

Щербакова выиграла этап Гран-при в Турине, установив личный рекорд в произвольной программе. Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых, бельгийка Луна Хендрикс замкнула тройку призеров.