Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в Telegram-каналах с помощью подписки

Москва, 6 ноября. Пользователи Telegram смогут отключить показы рекламы в каналах мессенджера благодаря платной подписке. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров.

Мессенджер запустил собственную рекламную платформу для авторов каналов и пользователей. Проект заработал лишь недавно, однако разработчики уже начали вводить обновления для удобства подписчиков.

Так, Павел Дуров анонсировал возможность отказаться от рекламы по платной подписке — с ее помощью пользователи смогут напрямую поддерживать мессенджер. Кроме того, авторы Telegram-каналов также смогут отключить интеграции. Об этом сказано в официальном анонсе в Telegram.

«Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — сказано в объявлении.

Разработчикам предстоит рассчитать экономические условия предложения. Однако Дуров заверил, что нововведения позволят сохранить интересы пользователей в приоритете и сделать мессенджер безубыточным.

Telegram также завершил тесты рекламной платформы в мессенджере. Павел Дуров оповестил пользователей об объявлениях с пометкой sponsored.