Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 21:31
21:23
Весь мир
Агенты ФБР провели обыски в домах независимых журналистов из группы Project Veritas
21:21
Происшествия
Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве были официально трудоустроены как разнорабочие
21:14
Происшествия
Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили скончался
21:12
Весь мир
Посол Эфиопии в России опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы боевиками
21:01
Общество
Ким Кэтролл пополнила актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу»
21:00
Политика
Подписчики Симоньян сочли за комплимент выход книги о журналистке во Франции
21:00
Общество
Политик Онищенко: Грета Тунберг подрастет и ее выкинут как использованный предмет
20:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перестала скрывать роман с саундпродюссером
20:56
Экономика
Госдума готовит законопроект об ограничении выдачи потребительских кредитов
20:54
Экономика
Китайский застройщик China Evergrande Group продал два самолета в счет погашения долгов
Все новости

Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в Telegram-каналах с помощью подписки

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 20:39
Технологии
Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в Telegram-каналах с помощью подписки
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Пользователи Telegram смогут отключить показы рекламы в каналах мессенджера благодаря платной подписке. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров.

Мессенджер запустил собственную рекламную платформу для авторов каналов и пользователей. Проект заработал лишь недавно, однако разработчики уже начали вводить обновления для удобства подписчиков.

Так, Павел Дуров анонсировал возможность отказаться от рекламы по платной подписке — с ее помощью пользователи смогут напрямую поддерживать мессенджер. Кроме того, авторы Telegram-каналов также смогут отключить интеграции. Об этом сказано в официальном анонсе в Telegram.

«Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале», — сказано в объявлении.

Разработчикам предстоит рассчитать экономические условия предложения. Однако Дуров заверил, что нововведения позволят сохранить интересы пользователей в приоритете и сделать мессенджер безубыточным.

Telegram также завершил тесты рекламной платформы в мессенджере. Павел Дуров оповестил пользователей об объявлениях с пометкой sponsored.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в Telegram-каналах с помощью подписки
мессенджер дуров telegram
Комментировать