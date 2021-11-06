Друзья Игоря Кириллова объяснили, почему диктор редко говорил об умершем в Африке сыне

Москва, 6 ноября. Великий российский и советский диктор Игорь Кириллов практически не говорил о своем единственном сыне, который умер в 2011 году. Близкие покойного раскрыли причины их конфликта.

От первой семьи диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР почти никого не осталось. Его первая супруга Ирина умерла достаточно рано, оставив двух детей — Анну и Всеволода. Но и сын прожил недолго. Друзья диктора считают, что он так и не смог принять увлечение наследника экзотической охотой, поэтому практически не говорил о нем до самой своей смерти.

Незадолго до смерти Всеволод Кириллов открыл свой бизнес — он возил обеспеченных россиян на сафари-туры по Африке. Именно там он умер от острого приступа панкреатита, находясь вдали от близких и родных. Корреспондентам программы «Ты не поверишь!» удалось пообщаться с другом покойного.

«Он умер в 5 часов утра, Там были три вещи: желтуха, гепатит и что-то еще, не могу вспомнить», — рассказал он в беседе с журналистами НТВ.

Ранее стало известно, что единственный живой ребенок диктора, дочь Анна, живущая в Германии, не смогла приехать на церемонию прощания с ним. Коллега Кириллова телеведущая Ангелина Вовк объяснила причины такого решения, сожалея, что даже такая потеря не смогла собрать всех родственников артиста вместе.