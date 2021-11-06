Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 21:31
21:23
Весь мир
Агенты ФБР провели обыски в домах независимых журналистов из группы Project Veritas
21:21
Происшествия
Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве были официально трудоустроены как разнорабочие
21:14
Происшествия
Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили скончался
21:12
Весь мир
Посол Эфиопии в России опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы боевиками
21:01
Общество
Ким Кэтролл пополнила актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу»
21:00
Политика
Подписчики Симоньян сочли за комплимент выход книги о журналистке во Франции
21:00
Общество
Политик Онищенко: Грета Тунберг подрастет и ее выкинут как использованный предмет
20:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перестала скрывать роман с саундпродюссером
20:56
Экономика
Госдума готовит законопроект об ограничении выдачи потребительских кредитов
20:54
Экономика
Китайский застройщик China Evergrande Group продал два самолета в счет погашения долгов
Все новости

Друзья Игоря Кириллова объяснили, почему диктор редко говорил об умершем в Африке сыне

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 20:36
Общество
Друзья Игоря Кириллова объяснили, почему диктор редко говорил об умершем в Африке сыне
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 6 ноября. Великий российский и советский диктор Игорь Кириллов практически не говорил о своем единственном сыне, который умер в 2011 году. Близкие покойного раскрыли причины их конфликта.

От первой семьи диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР почти никого не осталось. Его первая супруга Ирина умерла достаточно рано, оставив двух детей — Анну и Всеволода. Но и сын прожил недолго. Друзья диктора считают, что он так и не смог принять увлечение наследника экзотической охотой, поэтому практически не говорил о нем до самой своей смерти.

Незадолго до смерти Всеволод Кириллов открыл свой бизнес — он возил обеспеченных россиян на сафари-туры по Африке. Именно там он умер от острого приступа панкреатита, находясь вдали от близких и родных. Корреспондентам программы «Ты не поверишь!» удалось пообщаться с другом покойного.

«Он умер в 5 часов утра, Там были три вещи: желтуха, гепатит и что-то еще, не могу вспомнить», — рассказал он в беседе с журналистами НТВ.

Ранее стало известно, что единственный живой ребенок диктора, дочь Анна, живущая в Германии, не смогла приехать на церемонию прощания с ним. Коллега Кириллова телеведущая Ангелина Вовк объяснила причины такого решения, сожалея, что даже такая потеря не смогла собрать всех родственников артиста вместе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Друзья Игоря Кириллова объяснили, почему диктор редко говорил об умершем в Африке сыне
нтв семья кириллов Ты не поверишь
Комментировать