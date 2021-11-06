Ирак закрыл консульства Беларуси в Багдаде и Эрбиле на фоне миграционного кризиса

Эрбиль, 6 ноября. Министерство иностранных дел Ирака поручило закрыть диппредставительства Беларуси в Багдаде и Эрбиле. Об этом сообщил почетный консул восточноевропейской республики Фуад Хамад в Иракском Курдистане каналу Rudaw.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы предотвратить нелегальную миграцию иракских граждан из Беларуси в страны Европейского союза (ЕС).

После поручения официального Багдада в Сети появились ролики, на которых видно, как перед зданием консульства в Эрбиле был спущен красно-зеленый флаг.

Iraqi Ministry of Foreign Affairs ordered Belarus to shut down its consulates in Baghdad and Erbil (capital of Iraqi Kurdistan). @AjansRojnews posted a video this morning in which Belarus official flag is being lowered in front of Belarus’ honorary consulate in Erbil. pic.twitter.com/QSmZfzRCYS — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 6, 2021

Закрытие консульств происходит на фоне миграционного кризиса в Восточной Европе. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегалов, пытающихся попасть через его страну на территорию ЕС. Литва после всплеска попыток пересечь ее границу объявила режим общенациональной чрезвычайной ситуации.

Под давлением Европы Ирак приостановил прямые рейсы из Багдада в Минск в августе. В Беларусь начали летать только пустые самолеты, на которых граждане страны могли вернуться на родину. Однако вскоре мигранты нашли альтернативу и принялись переправляться в Минск через Дубай или Турцию.

По неофициальным данным, в настоящее время на белорусско-польской границе около 15 тысяч мигрантов находятся в крайне сложных условиях. Значительную часть этих нелегалов составляют граждане Ирака и выходцы из Курдистана.

В ходе этого миграционного кризиса в СМИ появлялись сообщения о гибели нескольких иракцев на границе между Польшей и Беларусью.

Варшава и Вильнюс утверждают, что Беларусь якобы поощряет нелегальное перемещение иностранных граждан в Европу. Эти два члена ЕС усилили безопасность границ в связи с происходящим. В частности, в конце октября польский парламент одобрил законопроект о повышении безопасности на западном рубеже страны. В соответствии с этим решением на польско-белорусской границе будут установлены стены и проволочные сетки.

The Polish parliament approved the building of a permanent wall along the Belarus border on Friday. It is now awaiting President Duda's signature.



The structure is estimated to cost €353 million.



Meanwhile, the EU has ruled out any funding for construction of walls/fences. pic.twitter.com/khMvGaAwmR — Fortress Evropa ???????? (@FortressEvropa) November 2, 2021

Правозащитники и леволиберальные европейские политики, в свою очередь, обвиняют Польшу и Литву в жестоком отношении к выходцам из неблагополучных стран. Например, организация Amnesty International заявила, что польские власти неправомерным путем принудили афганских мигрантов вернуться в Беларусь. Активисты призвали Варшаву предоставить беженцам, ищущим защиту, доступ в страну и обеспечить их кровом и продовольствием.