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Миротворцы ООН попытались сдать капитулировавших в ЦАР боевиков обратно в бандформирования
Весь мир
Миротворцы ООН попытались сдать капитулировавших в ЦАР боевиков обратно в бандформирования
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 6 ноября. Власти центральноафриканской префектуры Алиндао отказались передавать в распоряжение сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) боевиков, добровольно сложивших оружие. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«В середине октября президент Фостен-Арканж Туадера объявил о введении одностороннего прекращения огня по всей территории страны. В последнее время мы наблюдаем массовую демилитаризацию элементов конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Также мы создали алгоритм для их последующей социализации.

На днях нам сдались еще три радикала. И тут же появились сотрудники МИНУСКА. Но мы сказали им, что у них нет разрешения на перевозку. Эти экс-боевики находятся под защитой национальной армии и союзных сил», — рассказал в интервью замглавы Алиндао Виктор Де Паскаль Уйябона.

Политик обратил внимание, что, когда миротворцы ООН имели возможность обезвредить вооруженные бандформирования, они этого не делали. «Голубые каски» появились только после добровольной капитуляции преступников.

Ранее 30 бывших членов группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) сдались российским инструкторам на востоке Центральноафриканской республики. Они рассказали, что «голубые каски» отправляют дезертиров обратно к главарю UPC Али Дарассе, который жестоко наказывает «предателей».

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