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Президент Нигера поддержал пострадавших от атаки террористов жителей Банибангу
Весь мир
Президент Нигера поддержал пострадавших от атаки террористов жителей Банибангу
facebook.com  /  Mohamed Bazoum

Ниамей, 6 ноября. Нигерийский лидер Мохамед Базум отправился в коммуну Банибангу, расположенную на юго-западе страны, чтобы поддержать пострадавших от атаки террористов местных жителей. При вооруженном нападении боевиков погибли 69 человек.

 «Президент республики продемонстрирует присутствие государства», — сообщила пресс-служба национального главы.

Цель Мохамеда Базума — успокоить граждан и ответить за отсутствие безопасности в районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. Там орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями.

Вместе с президентом в коммуну Банибангу отправились министр внутренних дел, заместитель премьера и военные представители. Перед поездкой национальный лидер встретился с председателем правительства республики.

Ранее мэр Банибангу, который ехал в сопровождении нескольких десятков ополченцев и с делегацией от так называемого «комитета бдительности», попал в устроенную боевиками засаду. После массового убийства местных жителей террористами власти объявили в двухдневный траур в Нигере.

Позже вооруженные бандиты атаковали деревню Дагне. Погибли 11 солдат, которые защитили мирных граждан.

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нигер
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