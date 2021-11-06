Первые испытания прибора для геологоразведки Луны с орбиты стартовали в России

Москва, 6 ноября. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН изготовили первые образцы нового прибора для геологоразведки Луны с орбиты.

Устройство представляет собой гамма- и нейтронный спектрометр. Об этом рассказал заведующий отделом ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов.

«Натурно-массовый и тепловой опытные образцы прибора для того, чтобы делать первые испытания и первые отработки, уже изготовлены и отправлены на предприятие», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Однако летный образец прибора, который установят на аппарат «Луна-26», изготавливать пока рано. По словам ученых, новинка позволит просканировать почти всю поверхность спутника Земли. В результате исследователи смогут определить элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Как стало известно ранее, эксперимент по имитации полета на Луну SIRIUS-2021 стартовал в Москве. Для уникального исследования объединились добровольцы и ученые из разных стран.