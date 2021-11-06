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Стивен Спилберг продал свою яхту «Семь морей» за 150 миллионов долларов
Общество
Стивен Спилберг продал свою яхту «Семь морей» за 150 миллионов долларов
Global Look Press  /  Birdie Thompson/AdMedia

Лос-Анджелес, 6 ноября. Великий американский режиссер Стивен Спилберг продал свою суперъяхту Seven seas за 150 миллионов долларов (10,7 миллиарда рублей). Об том сообщает журнал Forbes.

Покупателем стал стальной магнат из Канады Барри Зекельман, основатель компании Zekelman Investments. Сразу же после приобретения он переименовал судно в «Человек из стали». СМИ сообщают, что на сделку режиссер решился из желания купить себе лодку побольше. Компания, которая когда-то продала Спилбергу «Семь морей», построит 109-метровое судно лично под нужды кинематографиста.

Новое приобретение канадской компании является самой узнаваемой яхтой в мире. На лодке расположены семь кают, которые вмещают 12 гостей и 26 членов экипажа Главной особенностью судна является огромный бассейн с пятиметровой стеной из бронированного стекла, которая при надобности превращается в домашний кинотеатр. Гости элитного судна могут наслаждаться киноновинками, не выходя из воды.

Стивен Спилберг продал свою яхту «Семь морей» за 150 миллионов долларов
Prt Scr youtube.com / Gibraltar Yachting

Ранее стало известно о выходе нового трейлера мюзикла «Вестсайдская история». Фильм является ремейком бродвейской классики, режиссером которого выступил Стивен Спилберг. Производством проекта занимается кинокомпания 20th Century Studios.

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