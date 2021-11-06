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Лукашенко снятой с лица маской доказал, что лично посещает красные зоны больниц
Политика
Лукашенко снятой с лица маской доказал, что лично посещает красные зоны больниц
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил красную зону больницы в городе Орша и снял с себя маску при разговоре с пациенткой.

В ходе посещения больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом, он решил доказать, что посещает учреждения лично, поэтому решил снять с себя защитную маску.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — с улыбкой констатировал белорусский лидер.

Четвертая волна коронавируса в Белоруссии началась в конце сентября. Сейчас в республике введено обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Лукашенко выступил против принудительной вакцинации и штрафов за отказ носить маски.

Ранее глава республики посетил открывшийся на базе Могилевской областной клинической больницы кардиоцентр. От врачей-ветеранов в качестве презента Лукашенко получил сувенир в виде сердца на ладонях.

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белоруссия лукашенко маска коронавирус
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