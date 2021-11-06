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Лондон выплатил компенсации по 417 искам, связанным с военными преступлениями в Ираке
Весь мир
Лондон выплатил компенсации по 417 искам, связанным с военными преступлениями в Ираке
army.mod.uk  /  Crown copyright

Лондон, 6 ноября. Министерство обороны Великобритании удовлетворило 417 требований иракцев о компенсациях за военные преступления, совершенные британской армией в период кампании в Ираке (2003-2009 гг.). На данный момент в рамках этих дел выплачены десятки миллионов фунтов стерлингов.

Подобное стало возможным после соответствующего постановления Верховного суда Великобритании от 2017 года, подтвердившего факты нарушения Женевских конвенций и Закона о правах человека в ходе Иракской войны.

«<…> Мы признаем, что было необходимо добиваться урегулирования непогашенных претензий путем переговоров как в гражданском судебном процессе в Ираке, так и в гражданском судебном процессе в Афганистане», — говорится в заявлении Министерства обороны.

Представитель юридической фирмы Leigh Day (через которую иракцы подавали иски) Мартин Дэй отметил, что решение Верховного суда указало на факт системных недостатков и провалов в британской политике.

«Тот факт, что министерство обороны согласилось на выплату компенсаций, показывает, насколько неправильно было со стороны многих политиков называть эти иски «досадными» и «ложными». <…> Мы рады за наших клиентов, чьи претензии теперь урегулированы после многих лет судебных разбирательств», — сказал он.

Всего же британская Специальная служба расследований (SPLI) рассмотрела 1 291 обвинение. Было признано, что ряд королевских военнослужащих действительно отметился в военных преступлениях. Они включают в себя умышленные убийства, пытки, намеренное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, нападения на гражданских, посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение.

Несмотря на удовлетворение требований о компенсации, ни один британский солдат или офицер не был привлечен к уголовной ответственности.

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