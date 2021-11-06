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Политолог Рогов преподал урок истории Кралюку после слов об «украинских» регионах России
Общество
Политолог Рогов преподал урок истории Кралюку после слов об «украинских» регионах России
youtube.com  /  Vesinternet Com

Украинский писатель и философ Петр Кралюк всегда отличался крайней формой русофобии и искажением исторических фактов. Так считает политолог Владимир Рогов. В интервью ФАН эксперт усомнился в грамотности киевского философа и объяснил, почему нельзя воспринимать всерьез заявление Кралюка, что в составе России находятся «украинские этнические территории», к примеру, Стародубщина и Слобожанщина.

«Як держава, такие и философы! Пан Кралюк или действительно не знает, или от всей души врет, не давая полной оценки исторического происхождения о территории Слобожанщины. Но вернее всего, что Кралюк просто занимается, как модно сейчас говорить, хайпом. Он пытается заработать политическую популярность, прекрасно понимая, что на постукраинском пространстве есть постоянный перманентный процесс новых выборов. И Кралюк хочет встроиться в эту повестку. Ведь у него очень близкие отношения с правыми и ультраправыми движениями типа «Свобода» и прочими. Поэтому этот человек просто готовит себе политическое будущее, и подобные заявления лучше всего для этого подходят», — отметил Рогов.

Для всех, кто забыл историю, политолог Рогов напомнил, что Слобожанщина была приграничным краем Российской империи. И плотное заселение территории началось в XVIXVIII веках. Из правобережной Украины туда переезжали все те, кто хотел служить русскому царю. Тем не менее у Рогова есть план, как помочь восстановить историческую справедливость по версии Кралюка.

«Если пан Кралюк хочет, чтобы вся территория Слобожанщины была в едином государстве, то есть не только часть Харьковской, Сумской областей, Полтавской, отчасти Донецкой и Луганской народных республик, но и Белгородская область, та же часть Ростовской области и так далее, то это, конечно, можно сделать, но можно сделать только одним путем — путем возвращения всех этих земель в родную гавань. А родной гаванью, естественно, для всех нас может быть только русское государство», — подвел итог беседы Рогов.

Политолог Рогов усомнился в грамотности киевского философа Петра Кралюка, обвинившего СССР в раздаче украинских территорий
Prt Scr youtube.com / ukrlife.tv

Напомним, в журнале «День» киевский философ Петр Кралюк написал, что некоторые российские территории «являются» украинскими. Советское руководство раздало земли Украины другим республикам, из-за чего они были русифицированы. По мнению Кралюка, та же Стародубщина представляет из себя примерно 40% территории Брянской области, а со времен Богдана Хмельницкого была включена в состав России.

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