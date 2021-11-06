Видео с нарушением голодовки Саакашвили появилось в Facebook

Тбилиси, 6 ноября. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нарушил голодовку в тюрьме. Об этом сообщила специальная пенитенциарная служба страны.

Личный доктор и юристы Саакашвили утверждали, что состояние заключенного критическое и его необходимо госпитализировать за пределами тюрьмы. Пенитенциарная служба отметила, что публикует «некоторые факты приема пищи» экс-президентом.

«На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня», — отметили представители ведомства.

Служба разместила соответствующие фото и видео на своей странице в Facebook.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ранее прокомментировал состояние здоровья Саакашвили. Политик подтвердил, что заключенный пьет натуральные соки.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует экс-главу государства. Лидер не намерена возвращаться к этому вопросу.