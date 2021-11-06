Подразделения шести стран ОДКБ прибыли в Казань на учения «Нерушимое братство»

Екатеринбург, 6 ноября. Подразделения шести стран Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Казань для участия в совместных учениях «Нерушимое братство», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Согласно имеющимся данным, белорусский воинский контингент задействует в рамках тренировочных мероприятий собственные бронетранспортеры БТР-82, бронеавтомобили «Тигр» и другую технику.

«Остальным воинским контингентам будет на время учения передана российская военная техника», — отметили в пресс-службе ЦВО.

Масштабные миротворческие учения «Нерушимое братство» с участием сил ОДКБ пройдут под Казанью с 8 по 12 ноября. В маневрах будут задействованы военнослужащие из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Таджикистана и Казахстана. Военные отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта и штурм зданий, захваченных условными боевиками.