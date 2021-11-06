Психолог Суздальцева указала на признаки воцарения биархата в современном обществе

Уже давно существуют теории, согласно которым наше общество придет к биархату — устройству социума, когда партнеры будут образовывать пары не ради выживания, а потому что просто хотят быть вместе. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Людмила Суздальцева.

В одной из публикаций недавнего издания Expressen сообщается, что в шведском обществе намечается тенденция, при которой успешные женщины все чаще выбирают для отношений мужчин значительно моложе себя.

«Возможно, в этом есть тяга к собственной молодости: «Если я с молодым мужчиной, значит, я молодая». Кроме того, и мужчинам, и женщинам свойственны гордость, хвастовство: «Посмотрите — с кем я! Я так хороша, что мой партнер на 20 лет моложе меня!» Нам очень важно, для кого мы привлекательны», — сообщила эксперт.

Людмила Суздальцева также отметила, что для такого выбора мужчин есть также логичное объяснение.

«В каждом случае есть свои причины, но самые частые — два варианта. Во-первых, мы выбираем партнера, исходя из идеального представления о своих родителях. В этом случае чем женщина старше, тем она ближе к образу мамы. Во-вторых, в отношениях с женщинами постарше мужчины могут ощущать себя более защищенными и свободными в силу меньшего количества требований», — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она напомнила, что многие исследователи уже давно пророчат значительные изменения в нашем обществе.

«В антропогенезе действительно женщины образовывали пары с мужчинами именно потому, что в нашем виде женщине не выкормить ребенка одной. Уже давно выдвинуты теории, что со временем люди придут к биархату. Не будет превалирования мужчин над женщинами или наоборот, а наступит равноправие полов. Сейчас становится все больше причин создавать равноправные союзы просто потому, что мы этого хотим, а не из-за того, что иначе не выживем», — подытожила психолог.

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