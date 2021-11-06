Полиция Гондураса арестовала кандидата на пост президента страны

Тегусигальпа, 6 ноября. Кандидат в президенты Сантос Родригес-Орельяна был арестован в столице Гондураса по обвинению в хищении и отмывании денег, изъятых у наркоторговцев в период его службы в Вооруженных силах. Об этом сообщает прокуратура страны.

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????️ Eleição

???????? Honduras

O candidato a presidente Santos Rodrigues foi preso hoje por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. pic.twitter.com/HcNIqTrB4E — Politica e Coronavirus california e america latina (@EleicoesL) November 4, 2021

«Мы провели финансовые расследования по отношению к обвиняемому Родригесу-Орельяне и подтвердили, что более 100 млн долларов, которыми обладают бывший капитан и его семья в национальных банках, не соответствуют объемам их дохода», — заявил представитель прокуратуры Юри Мора.

Он добавил, что контрольно-надзорный орган неоднократно связывался с Родригесом-Орельяной, его женой Дженнифер Бонильей и тещей Рейной Бонильей, однако они не ответили на запросы.

Адвокат обвиняемого Саломон Амадор подчеркнул, что Рейна Бонилья владеет крупнейшим рынком в столице страны, благодаря чему ей удалось накопить целое состояние для семьи.

El momento exacto del arresto de Santos Orellana, candidato presidencial independiente en Honduras, y quién 'quemó' a Tony Hernández, hermano de del presidente @JuanOrlandoH https://t.co/aGLrCjJmQV pic.twitter.com/KyIAb5HsoR — Aaron Diaz (@diazroos0501) November 4, 2021

После ареста Агентство технических уголовных расследований (TCCA) Гондураса конфисковало у кандидата в президенты и его семьи 15 объектов недвижимости, семь торговых компаний и десять транспортных средств. TCCA передаст изъятое Отделу по управлению конфискованным имуществом.

Власти США также ведут расследование против Родригеса-Орельяны в связи с обвинением в возможной причастности политика к убийству информатора Управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов.

Всеобщие выборы в Гондурасе состоятся 28 ноября. Жителям предстоит выбрать президента, 128 депутатов конгресса и 128 их заместителей, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также 298 муниципальных мэров.