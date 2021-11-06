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Полиция Гондураса арестовала кандидата на пост президента страны
Весь мир
Полиция Гондураса арестовала кандидата на пост президента страны
twitter.com/MP_Honduras  /  Официальная страница прокуратуры Гондураса

Тегусигальпа, 6 ноября. Кандидат в президенты Сантос Родригес-Орельяна был арестован в столице Гондураса по обвинению в хищении и отмывании денег, изъятых у наркоторговцев в период его службы в Вооруженных силах. Об этом сообщает прокуратура страны.

«Мы провели финансовые расследования по отношению к обвиняемому Родригесу-Орельяне и подтвердили, что более 100 млн долларов, которыми обладают бывший капитан и его семья в национальных банках, не соответствуют объемам их дохода», — заявил представитель прокуратуры Юри Мора.

Он добавил, что контрольно-надзорный орган неоднократно связывался с Родригесом-Орельяной, его женой Дженнифер Бонильей и тещей Рейной Бонильей, однако они не ответили на запросы.

Адвокат обвиняемого Саломон Амадор подчеркнул, что Рейна Бонилья владеет крупнейшим рынком в столице страны, благодаря чему ей удалось накопить целое состояние для семьи.

После ареста Агентство технических уголовных расследований (TCCA) Гондураса конфисковало у кандидата в президенты и его семьи 15 объектов недвижимости, семь торговых компаний и десять транспортных средств. TCCA передаст изъятое Отделу по управлению конфискованным имуществом.

Власти США также ведут расследование против Родригеса-Орельяны в связи с обвинением в возможной причастности политика к убийству информатора Управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов.

Всеобщие выборы в Гондурасе состоятся 28 ноября. Жителям предстоит выбрать президента, 128 депутатов конгресса и 128 их заместителей, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также 298 муниципальных мэров.

Растрата госсредств и взятки от наркомафии: как в Гондурасе прошли внутрипартийные выборы
Федеральное агентство новостей /

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