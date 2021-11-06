Марокко заинтересовалось возможностью получить израильскую систему «Железный купол»

Рабат, 6 ноября. Израильская компания Rafael Advanced Defense System готова поставить Марокко тактическую систему противовоздушной обороны «Железный купол». Об этом пишет местная газета Le Desk.

Издание указало на интерес североафриканского королевства к комплексу ПРО. Это происходит на фоне напряженности с соседним Алжиром.

Переговоры с компанией Rafael завершились предварительной договоренностью. Тель-Авив готов начать поставки «Железного купола».

Королевство намерено установить израильские комплексы вдоль границы с Алжиром, опасаясь вооруженного конфликта. В конце августа руководство АНДР объявило о разрыве связей с Марокко.

Рабат и Тель-Авив возобновили дипломатические отношения в декабре 2020 года. Нормализация наступила после десятилетнего перерыва при посредничестве Вашингтона.

Ранее Марокко получило первую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2. Анкара передала 13 летательных аппаратов.