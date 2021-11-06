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Внучка Николая Караченцова дебютировала на сцене «Ленкома»
Шоу-бизнес
Внучка Николая Караченцова дебютировала на сцене «Ленкома»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 6 ноября. Внучка актера Николая Караченцова Ольга сыграла на театральной сцене в день рождения покойного дедушки. Актриса Людмила Поргина похвасталась успехами наследницы.

Культовый советский артист Николай Караченцов почти 50 лет нес службу на сцене театра «Ленком». На протяжении 20 лет он был задействован в знаменитом спектакле «Юнона и Авось». Внучка артиста, вероятно, решила идти по стопам родственника — этой осенью она дебютировала в «Ленкоме». Об этом сообщается в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Несмотря на юный возраст, девочке досталась небольшая, но сложная роль — она воплотила на сцене Елизавету I. Вдова Караченцова Людмила Поргина поделилась радостью от выступления внучки. Кроме того, она отметила, что ее талантливая наследница с трех лет увлекается танцами.

Поргина также прокомментировала состояние современной театральной индустрии. Артистка жестко раскритиковала режиссера Константина Богомолова и его супругу, телеведущую Ксению Собчак. Звезда присоединилась к высказываниям Дмитрия Певцова, который предлагал ввести цензуру, и осудила современных драматургов за желание переписывать классические произведения на свой вкус.

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театр караченцов ленком
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