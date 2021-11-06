Sohu: ракетный маневр ВМФ РФ в Каспии показал Западу мощь российских «Буянов»

Пекин, 6 ноября. Российские корабли проекта 21631 «Буян-М» обладают весьма скромными размерами, что не мешает им наводить ужас на противника, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на трюк Москвы с миниатюризацией флота. Когда российские военные столкнулись с необходимостью обновлять доставшиеся в наследство от СССР корабли, задачу пришлось решать в условиях ограниченных ресурсов.

Выход был найден быстро. Россия сделала ставку на строительство кораблей с небольшим водоизмещением. При этом их вооружение не должно было уступать более крупным боевым единицам. По задумке, этот факт нивелировал скромные размеры. Так на свет появился проект 21631 «Буян-М».

flot.com / Пресс-служба Северного флота

Корабли данного типа эксплуатируются с 2013 года. Более того, они уже успели зарекомендовать себя в качестве грозного оружия, способного заставить дрожать от страха даже Североатлантический альянс. Так, осенью 2015 года «Буяны» Каспийской флотилии произвели ракетный залп по боевикам в Сирии. Цели находились на расстоянии более 1500 километров. Маневр показал Западу всю мощь этих кораблей.

«Эксперты по всему миру были потрясены действиями российских военных в Каспийском море. Большое впечатление на них произвел тот факт, что удар наносился малыми ракетными кораблями», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о завершении строительства очередного корабля проекта «Буян-М». Его спустили на воду в рамках церемонии на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане.