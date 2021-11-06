Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 21:30
21:23
Весь мир
Агенты ФБР провели обыски в домах независимых журналистов из группы Project Veritas
21:21
Происшествия
Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве были официально трудоустроены как разнорабочие
21:14
Происшествия
Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили скончался
21:12
Весь мир
Посол Эфиопии в России опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы боевиками
21:01
Общество
Ким Кэтролл пополнила актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу»
21:00
Политика
Подписчики Симоньян сочли за комплимент выход книги о журналистке во Франции
21:00
Общество
Политик Онищенко: Грета Тунберг подрастет и ее выкинут как использованный предмет
20:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перестала скрывать роман с саундпродюссером
20:56
Экономика
Госдума готовит законопроект об ограничении выдачи потребительских кредитов
20:54
Экономика
Китайский застройщик China Evergrande Group продал два самолета в счет погашения долгов
Все новости

Sohu: ракетный маневр ВМФ РФ в Каспии показал Западу мощь российских «Буянов»
Армия
Sohu: ракетный маневр ВМФ РФ в Каспии показал Западу мощь российских «Буянов»
TACC  /  Ковалев Петр

Пекин, 6 ноября. Российские корабли проекта 21631 «Буян-М» обладают весьма скромными размерами, что не мешает им наводить ужас на противника, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на трюк Москвы с миниатюризацией флота. Когда российские военные столкнулись с необходимостью обновлять доставшиеся в наследство от СССР корабли, задачу пришлось решать в условиях ограниченных ресурсов.

Выход был найден быстро. Россия сделала ставку на строительство кораблей с небольшим водоизмещением. При этом их вооружение не должно было уступать более крупным боевым единицам. По задумке, этот факт нивелировал скромные размеры. Так на свет появился проект 21631 «Буян-М».

Sohu: ракетный маневр ВМФ РФ в Каспии показал Западу мощь российских «Буянов»
flot.com / Пресс-служба Северного флота

Корабли данного типа эксплуатируются с 2013 года. Более того, они уже успели зарекомендовать себя в качестве грозного оружия, способного заставить дрожать от страха даже Североатлантический альянс. Так, осенью 2015 года «Буяны» Каспийской флотилии произвели ракетный залп по боевикам в Сирии. Цели находились на расстоянии более 1500 километров. Маневр показал Западу всю мощь этих кораблей.

«Эксперты по всему миру были потрясены действиями российских военных в Каспийском море. Большое впечатление на них произвел тот факт, что удар наносился малыми ракетными кораблями», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о завершении строительства очередного корабля проекта «Буян-М». Его спустили на воду в рамках церемонии на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sohu: ракетный маневр ВМФ РФ в Каспии показал Западу мощь российских «Буянов»
россия нато вмф рф буян-м
Комментировать