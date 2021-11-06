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Российские военные отразили «нападение» на базу ВС РФ в ходе учений в Таджикистане
Армия
Российские военные отразили «нападение» на базу ВС РФ в ходе учений в Таджикистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 6 ноября. Подразделения Вооруженных сил России провели учения на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По легенде маневров, группа условного противника на автомобилях совершила попытку прорваться на территорию базы через контрольно-пропускной пункт, применив огнестрельное оружие. После объявление тревоги антитеррористическое подразделение прибыло к месту проведения операции, окружив и нейтрализовав «врага». После этого силы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ.

«В ходе состоявшихся учений командованием соединения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ совместно с таджикскими военными провели совместные тактические учения у границы с Афганистаном. Маневры проходили на полигоне Момирак.

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