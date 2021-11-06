Бренд Aston Martin запустил в серийное производство купе Valkyrie

Гайдон, 6 ноября. Премиальный британский автомобильный бренд Aston Martin объявил, что его купе Valkyrie запущено в серийное производство, и уже готов первый автомобиль. Концерн планирует начать поставки в ближайшие недели.

Aston Martin Valkyrie производится в штаб-квартире компании в Гайдоне. В сообщении компании также говорится, что команда высококвалифицированных специалистов вручную собирает каждую из 150 машин. На создание одной единицы уходит порядка 2000 часов.

Под капотом купе Valkyrie 1155 лошадиных сил. Стоимость версии кабриолета еще не огласили, но купе, предположительно, обойдется покупателям в 3,25 млн долларов или 239 млн рублей. При этом топовая версия Valkyrie Spider будет стоить немного дороже.

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Китайский автоконцерн Geely ранее объявил, что представит свой новый премиальный бренд Lynk&Co на рынках России, Малайзии, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, компания планирует к 2025 году продать 3,65 млн автомобилей, причем 600 тысяч из которых придутся на зарубежные рынки.