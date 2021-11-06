Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 21:29
21:23
Весь мир
Агенты ФБР провели обыски в домах независимых журналистов из группы Project Veritas
21:21
Происшествия
Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве были официально трудоустроены как разнорабочие
21:14
Происшествия
Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили скончался
21:12
Весь мир
Посол Эфиопии в России опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы боевиками
21:01
Общество
Ким Кэтролл пополнила актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу»
21:00
Политика
Подписчики Симоньян сочли за комплимент выход книги о журналистке во Франции
21:00
Общество
Политик Онищенко: Грета Тунберг подрастет и ее выкинут как использованный предмет
20:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перестала скрывать роман с саундпродюссером
20:56
Экономика
Госдума готовит законопроект об ограничении выдачи потребительских кредитов
20:54
Экономика
Китайский застройщик China Evergrande Group продал два самолета в счет погашения долгов
Все новости

Бренд Aston Martin запустил в серийное производство купе Valkyrie
Общество
Бренд Aston Martin запустил в серийное производство купе Valkyrie
Prt Scr youtube.com  /  Aston Martin

Гайдон, 6 ноября. Премиальный британский автомобильный бренд Aston Martin объявил, что его купе Valkyrie запущено в серийное производство, и уже готов первый автомобиль. Концерн планирует начать поставки в ближайшие недели. 

Aston Martin Valkyrie производится в штаб-квартире компании в Гайдоне. В сообщении компании также говорится, что команда высококвалифицированных специалистов вручную собирает каждую из 150 машин. На создание одной единицы уходит порядка 2000 часов.

Под капотом купе Valkyrie 1155 лошадиных сил. Стоимость версии кабриолета еще не огласили, но купе, предположительно, обойдется покупателям в 3,25 млн долларов или 239 млн рублей. При этом топовая версия Valkyrie Spider будет стоить немного дороже.

Бренд Aston Martin запустил в серийное производство купе Valkyrie
Prt Scr youtube.com / Aston Martin

Китайский автоконцерн Geely ранее объявил, что представит свой новый премиальный бренд Lynk&Co на рынках России, Малайзии, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, компания планирует к 2025 году продать 3,65 млн автомобилей, причем 600 тысяч из которых придутся на зарубежные рынки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бренд Aston Martin запустил в серийное производство купе Valkyrie
aston martin серийное производство купе Valkyrie
Комментировать