Netflix представил тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Лос-Анджелес, 6 ноября. Популярный американский стриминговый сервис Netflix представил новый тизер оригинального проекта «Очень странные дела». В ролике появились заметно повзрослевшие герои первых сезонов.

В тизере создатели раскрывают некоторые детали предстоящего сезона. На видео Оди (она же Одиннадцать) пишет письмо своему бойфренду и близкому другу Майку, с которым они вынуждены были расстаться. Она рассказывает о жизни в новой школе, куда она ходит с Уиллом. Однако в размеренную подростковую жизнь в очередной раз врывается потусторонний ужас. Тизер длится чуть больше минуты.

Оригинальный сериал Netflix «Очень странные дела» рассказывает о событиях, произошедших в маленьком городке Хоукинс (Индиана) в 1983 году. В центре сюжета группа подростков, которые вынуждены бороться с потусторонним злом, и девочка, сбежавшая из засекреченной лаборатории.

В конце августа стриминговый сервис уже раскрывал детали предстоящих эпизодов. В видео отмечается, что долгожданный четвертый сезон может выйти в 2021 году, однако точная дата все еще неизвестна.