Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 21:29
21:23
Весь мир
Агенты ФБР провели обыски в домах независимых журналистов из группы Project Veritas
21:21
Происшествия
Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве были официально трудоустроены как разнорабочие
21:14
Происшествия
Участник митинга в поддержку экс-президента Грузии Саакашвили скончался
21:12
Весь мир
Посол Эфиопии в России опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы боевиками
21:01
Общество
Ким Кэтролл пополнила актерский состав сериала «Как я встретила вашего папу»
21:00
Политика
Подписчики Симоньян сочли за комплимент выход книги о журналистке во Франции
21:00
Общество
Политик Онищенко: Грета Тунберг подрастет и ее выкинут как использованный предмет
20:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перестала скрывать роман с саундпродюссером
20:56
Экономика
Госдума готовит законопроект об ограничении выдачи потребительских кредитов
20:54
Экономика
Китайский застройщик China Evergrande Group продал два самолета в счет погашения долгов
Все новости

Политолог Гаспарян назвал визит главы ЦРУ в Москву провалом американской разведки

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 20:08
Политика
Политолог Гаспарян назвал визит главы ЦРУ в Москву провалом американской разведки
instagram.com  /  @asgasparyan

Москва, 6 ноября. Визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву нанес непоправимый ущерб имиджу разведки США, считает политолог Армен Гаспарян.

Ранее стало известно, что инициатором поездки Бернса в РФ стал глава Белого дома Джо Байден. Главе ведомства поручили передать руководству РФ предупреждение насчет «наращивания российских войск возле границы с Украиной» и определить «истинные мотивы» действий Кремля.

Как отметил Гаспарян, в годы холодной войны руководство США имело обширную и достоверную информацию о том, что происходило в СССР. Предоставлялись аналитические выкладки как о настроениях внутри общества, так и о планах партийной номенклатуры, что позволяло Вашингтону продуктивно действовать против Москвы. Сейчас ситуация сильно изменилась, с грустью отмечает политолог.

Политолог Гаспарян назвал визит главы ЦРУ в Москву провалом американской разведки
wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

«Директор ЦРУ терпит просто эпичный провал, демонстрируя всему миру, что США вообще ничего не знают, что происходит в РФ. Ну какая тут Украина?» — иронично отметил Гаспарян.

По мнению эксперта, визитом Бернса в Москву Соединенные Штаты выставили себя на посмешище.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что РФ и США ведут диалог на очень многих уровнях взаимодействия. По его словам, появление главы ЦРУ в Москве стало сюрпризом для многих, но на то они и спецслужбы, чтобы не афишировать свои действия.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Гаспарян назвал визит главы ЦРУ в Москву провалом американской разведки
цру гаспарян бернс
Комментировать