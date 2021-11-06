Политолог Гаспарян назвал визит главы ЦРУ в Москву провалом американской разведки

Москва, 6 ноября. Визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву нанес непоправимый ущерб имиджу разведки США, считает политолог Армен Гаспарян.

Ранее стало известно, что инициатором поездки Бернса в РФ стал глава Белого дома Джо Байден. Главе ведомства поручили передать руководству РФ предупреждение насчет «наращивания российских войск возле границы с Украиной» и определить «истинные мотивы» действий Кремля.

Как отметил Гаспарян, в годы холодной войны руководство США имело обширную и достоверную информацию о том, что происходило в СССР. Предоставлялись аналитические выкладки как о настроениях внутри общества, так и о планах партийной номенклатуры, что позволяло Вашингтону продуктивно действовать против Москвы. Сейчас ситуация сильно изменилась, с грустью отмечает политолог.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

«Директор ЦРУ терпит просто эпичный провал, демонстрируя всему миру, что США вообще ничего не знают, что происходит в РФ. Ну какая тут Украина?» — иронично отметил Гаспарян.

По мнению эксперта, визитом Бернса в Москву Соединенные Штаты выставили себя на посмешище.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что РФ и США ведут диалог на очень многих уровнях взаимодействия. По его словам, появление главы ЦРУ в Москве стало сюрпризом для многих, но на то они и спецслужбы, чтобы не афишировать свои действия.