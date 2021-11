Власти Портленда проверят обстоятельства шоу с публичным вскрытием умершего мужчины

Портленд, 6 ноября. Тело 98-летнего мужчины, который скончался от COVID-19, подверглось вскрытию в ходе публичного мероприятия, состоявшегося в одном из отелей Портленда.

Сообщается, что тело Дэвида Сондерса, 98-летнего жителя Луизианы, которое его вдова пожертвовала для медицинских целей, стало объектом вскрытия в ходе публичного мероприятия, состоявшегося в зале фешенебельного отеля Marriott Downtown Waterfront в Портленде.

The family of David Saunders, who lived in Louisiana, only learned he had been part of a public autopsy at Portland’s Marriott Hotel when it was reported by a local news station https://t.co/1mUUAuJ2S0 — Irish Examiner (@irishexaminer) November 3, 2021

Журналист телеканала King 5 News, который побывал на вскрытии, сообщил, что в зале присутствовали несколько десятков человек, в то время, как вход на мероприятие осуществлялся по билетам, стоимость которых составляла 500 долларов.

После того, как видеосюжет с препарированием тела мужчины был опубликован, общественность, включая вдову покойного, Элси Сондерс, которая узнала о вскрытии из новостей, были шокированы произошедшим.

«У меня сложилось впечатление, что это было исключительно для медицинской науки, а не для того, чтобы его тело было выставлено на всеобщее обозрение. Пятьсот долларов со зрителя — это не наука, это коммерциализация», — сказала она в интервью.

Реклама мероприятия, которое позиционировалось как класс «лаборатория трупов», «представленный вам» компаниями Death Science и Oddities & Curiosities Expo, появилась 17 октября.

In the United States,a WWII veteran bequeathed his body to science,but it was cut open under floodlights on a TV show.David Saunders from Louisiana died of covid.Before his death,he signed a paper according to which he donates his remains to a private firm for scientific purposes pic.twitter.com/5CSyfQWAZB — Oleg But (@olegbut52) November 5, 2021

Представитель Death Science Кайл Миллер сообщил, что компания продавала билеты широкой публике.

«Семьдесят человек посетили семинар, где участники смогли наблюдать анатомическое вскрытие полного человеческого трупа», — сказал он.

Основатель Death Science Джереми Чилиберто сообщил, что его целью было «создать образовательный опыт для людей, которые заинтересованы в том, чтобы больше узнать об анатомии человека».

«Мы понимаем, что это событие вызвало чрезмерный стресс для семьи, и мы приносим извинения за это», — заявил он.

В то же время Элси Сондерс сообщает, что после смерти мужа она обратилась в похоронное бюро Батон-Руж, которое направило ее в Медицинские лаборатории в Неваде, организацию, которая утверждает, что предоставляет трупы военным, правительственным, коммерческим и некоммерческим организациям. При этом она утверждает, что представители лаборатории не сообщали ей о возможности продажи тела ее мужа для подобных целей.

«Мне ни разу не сказали, что собираются перепродать его тело. Ни при каких обстоятельствах я бы не позволила выставить тело моего мужа на всеобщее обозрение», — говорит она.

@theadvocateno photo of 98-year-old David Saunders and his wife Elsie of Baton Rouge, LA. Mr. Saunder's body was dissected before a live audience in the NW that paid up to $500 a ticket: pic.twitter.com/unzr6v1YAY — Chris Ingalls (@CJIngalls) November 4, 2021

Несмотря на то, что представители медицинских лабораторий отрицают какие-либо нарушения, заявив, что миссис Сондерс дала свое согласие на то, чтобы тело было передано в дар, они заявили, что «не были проинформированы, что люди будут платить за посещение шоу с участием одного из наших доноров».

Менеджер Med Ed Labs Обтин Нассири, сообщил, что организация считала, что тело будет использоваться для медицинского образования студентов и практикующих врачей. Он сказал, что Death Science связалась с лабораторией, заявив, что ей нужен труп, чтобы «учить студентов анатомии».

«Я полагал, что тело будет использовано для анатомического вскрытия и в учебных целях», — сказал он.

В свою очередь, по словам Кайла Миллера, медицинские лаборатории предоставили тело, инструменты и анатома, который проводил занятия. Он забронировал место в отеле Портленда и знал, что посетителями мероприятия были «не только студенты-медики».

Представитель полицейского управления Портленда лейтенант Натан Шеппард, сообщил, что детективы проконсультировались с Министерством юстиции штата Орегон и офисом окружного прокурора округа. По его словам, управление пришло к выводу, что, хотя вскрытие, возможно, нарушило гражданское законодательство, «не существует уголовных законов, которые прямо указывали бы на такие обстоятельства».

По свидетельству Обтина Нассири, он разговаривал о случившемся с миссис Сондерс.

«Она была крайне расстроена тем, что эта компания за нашей спиной продала билеты на это мероприятие людям, которые не были медицинским персоналом и студентами», — сказал он.

Главный патологоанатом округа Малтнома Кимберли Дилео сообщила, что руководство округа тщательно изучает произошедшее на наличие состава преступления.