Высокие цены на газ спровоцируют массовое банкротство украинских предприятий

Киев, 6 ноября. Украинские предприятия не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся из-за неподъемных цен на газ, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире YouTube-канала Newsone.

Компании в условиях энергокризиса получают огромные счета за голубое топливо — 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров (80-140 тысяч рублей), и для большинства предприятий это очень высокая стоимость, объяснил Суслов. В связи с этим экс-чиновник спрогнозировал волну банкротств.

В глобальном для Украины смысле разорение компаний приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет и, как следствие, росту безработицы и социальной напряженности в обществе. Таким образом, Киеву придется выплачивать еще и пособие для граждан, которые потеряют постоянные источники дохода.

«Оператор ГТС Украины» ранее объявил, что поставки газа в Евросоюз снизились на 623 млрд кубометров — до 2,6 млрд в октябре. При этом транзитные мощности в Словакию выросли на 6% — до 2,1 млрд кубометров за аналогичный месяц.