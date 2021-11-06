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Эксперты IndiaTimes перечислили города, которые скоро могут уйти под воду
Общество
Эксперты IndiaTimes перечислили города, которые скоро могут уйти под воду
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Некоторые города мира могут в скором времени уйти под воду. Эксперты IndiaTimes составили список мегаполисов, которые могут стать частью подводного мира из-за глобального потепления.

Одним из первых может пострадать Амстердам. Столица Нидерландов славится своей архитектурой, мостами и бурной ночной жизнью, а его жители активно изучают возможности защиты от наводнений. Однако в ближайшие несколько лет местной системы плотин, дамб, барьеров и шлюзов может оказаться недостаточно.

В опасности также находится и итальянская Венеция. Этому городу уже не привыкать к ежегодным наводнениям, но к 2030 году одно из них может стать последним.

На американском континенте угроза затопления нависла над Новым Орлеаном, Саванной и Джорджтауном. Риск уйти под воду также велик у города Басра, расположенного в Ираке. Кроме того, жертвами стихии могут стать вьетнамский Хошимин, индийская Калькутта и тайский Бангкок.

Власти Краснодарского края тем временем планируют улучшить систему водоотвода и защиты от подтоплений, чтобы обезопасить города в прибрежной зоне. Для этого планируется создать 1000 км сетей дождевой канализации и углубить русла естественных водотоков.

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города опасность затопление
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