Психолог Наумова объяснила, с какого возраста ребенку можно разрешать играть в видеоигры

Зрелищные компьютерные игры с жестоким сюжетом серьезно влияют на психоэмоциональный фон ребенка, считает детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Практика показывает, что так или иначе подобный досуг расшатывает нервную систему, что может впоследствии вылиться в реальную агрессию.

Тем временем в Великобритании установили, что жестокие видеоигры не провоцируют детей на насилие в отношении других людей, однако делают их более возбужденными и взбалмошными, способными с большей вероятностью крушить различные вещи.

«Зрелищные игры с такими сценами влияют на психоэмоциональный фон ребенка серьезнейшим образом. Иногда изменения бывают быстро заметны, а иногда бывает и отсроченный эффект, но каждый раз мы видим, что ребенок становится более тревожным, у него появляется больше страхов, уровень раздражительности растет, может возникать плаксивость. Жестокие игры могут активировать у ребенка какие-то проблемы или травмы, которые были до этого. Если ребенок подвергался жестокому обращению, то игры зачастую ассоциируются у него с травматизацией, и ребенок в этой игре начинает мстить тому, кто его обижал. Позже это может несколько расшатывать нервную систему», — делится точкой зрения Наталья Наумова.

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Даже без вымещения злости на окружающих у ребенка, увлеченного агрессивными играми, копятся внутри негативные эмоции, когда как уровень терпения и концентрации внимания зачастую падает. Без самообладания, выдержки и терпения такому ребенку будет очень сложно управлять собой в любой стрессовой ситуации, а значит — ему будет легко выбрать нападение в качестве приемлемой стратегии поведения. Из-за накопившейся внутри агрессии дети могут и начать проявлять жестокость по отношению к животным — по словам психотерапевта, такой сценарий наблюдается в практике.

«Мы вообще рекомендуем не предлагать детям компьютерные игры до тех пор, пока они сами не заинтересуются и не попросят. Поэтому дошкольникам абсолютно точно подобные игры ни к чему: они расшатывают нервную систему, психику ребенка, вызывают целую кучу побочных эффектов, — советует Наталья Наумова. — В школьном возрасте дети уже начинают интересоваться, а, запрещая, родители становятся врагами. Поэтому тут важно все-таки разрешать ребенку [играть], но помогать ему принимать решения, понимать, для чего он играет, какую пользу от этого получает. И если пользы меньше, чем риска, то, соответственно, помочь ребенку сделать верный вывод и понять, какие игры для него наиболее подходящие».

В завершение эксперт напоминает, что у любой компьютерной игры есть маркировка, возрастной ценз, на который можно легко ориентироваться, ведь производители цифровых развлечений ставят его не просто так.

Ранее Наталья Наумова рассказала, каких последствий можно ожидать, если запретить ребенку пользоваться смартфоном. Жесткие ограничения и требования, неясные ребенку, разобщают членов семьи и снижают уровень доверия между родителями и их чадом.