Певица Mary Gu может стать новой солисткой группы Artik и Asti

Москва, 6 ноября. Поклонники популярного дуэта Artik и Asti не перестают строить догадки по поводу того, кто может стать новым участником группы. Одним из наиболее вероятных вариантов фанатам кажется певица Mary Gu (Мария Гусарова).

После десяти лет существования группы певица Анна Дзюба официально покидает коллектив. Ее бывший напарник Артем Умрихин признался, что, несмотря на это, группа продолжит покорять чарты, но в новом составе.

После объявления новости поклонники не могут спать спокойно. Многие пытаются угадать, кого же Умрихин позовет в коллектив, чтобы попытаться заменить сильный голос Дзюбы. По версии некоторых из них, в группу отлично может вписаться исполнительница хита «Астероид». Комментарии стали появляться под различными постами солиста Artik и Asti.

«Может вам попробовать Mary Gu? Мне кажется, она отлично впишется»; «Я за Mary Gu! После Анечки — она лучшая кандидатура»; «Mary Gu. Mary Gu. Mary Gu. Артем, подумай над этим»,— отметили пользователи в соцсети.

Умрихин обратился к поклонникам. Он отметил, что не рассматривает предложения от своих фолловеров без видео с демонстрацией голоса и таланта.

Ранее Анна Дзюба в интервью телеведущей Ксении Собчак впервые подтвердила свой уход из популярного коллектива. Она призналась, что выросла благодаря группе в профессиональном плане и готова идти дальше.