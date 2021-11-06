Делегация ЛАГ обсудит с властями Ливана кризис в отношениях с ССАГПЗ

Бейрут, 6 ноября. Делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) посетит Ливан 8 ноября для обсуждения политической напряженности, возникшей между средиземноморской республикой и странами-членами Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Делегацию возглавит помощник Генерального секретаря ЛАГ Хоссам Заки.

A delegation from the Arab League visits Lebanon on Monday to discuss the crisis with Gulf countries https://t.co/5BCdTfVyqk — Pi News (@Proiqra) November 6, 2021

Конфликт начался в конце октября, когда арабские страны отреагировали на интервью действующего ливанского министра информации Джорджа Кордахи, данное им телеканалу Al-Jazeera в начале августа — более чем за месяц до вступления в государственную должность.

Мужчина, известный на тот момент исключительно как ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?», заявил, что рассматривает гражданскую войну в Йемене как бессмысленную. При этом участие в ней арабской коалиции на стороне йеменского правительства он охарактеризовал как агрессию, а повстанцев-хуситов из «Ансар Аллах» объявил жертвами иностранного вмешательства.

Following Information Minister #GeorgeKordahi's critical comments of the Yemen war, the #UAE withdrew their top diplomats to #Lebanon. pic.twitter.com/O6Xa03IEXS — ICFUAE (@ICFUAE) November 6, 2021

В результате Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Бахрейн изгнали ливанских послов и отозвали собственных из Ливана, запретили для своих граждан посещение этой страны и призвали покинуть ее в случае пребывания на ее территории. Более того, Эр-Рияд полностью перекрыл импорт из республики, тем самым усугубив продолжающийся в ней острый экономический кризис.

Также ССАГПЗ призвал к отставке Кордахи. С соответствующим предложением к оскандалившемуся чиновнику обратился и премьер-министр Ливана Наджиб Микати, однако тот категорически отверг его.

Официальный Бейрут, как и сам Кордахи, указывает, что в интервью для Al-Jazeera прозвучало исключительно частное мнение, не имеющее отношения к позиции государства. Президент Мишель Аун, в свою очередь, призвал ССАГПЗ к решению конфликта путем диалога и сообщил о своем стремлении к выстраиванию «крепких связей» с государствами Аравийского полуострова.

Эта ситуация может быть намеренно сконструирована ССАГПЗ для оказания давления на Ливан с тем, чтобы понизить в нем влияние конкурирующих с арабами региональных сил, о чем в комментарии для ФАН высказывался президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.