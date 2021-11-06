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Парламент Эквадора обвинил президента Лассо в нарушении закона из-за «Досье Пандоры»
Весь мир
Парламент Эквадора обвинил президента Лассо в нарушении закона из-за «Досье Пандоры»
Global Look Press  /  Ricardo Rubio / Keystone Press Agency

Кито, 6 ноября. Комиссия по конституционным гарантиям Национальной ассамблеи Эквадора одобрила доклад следственной комиссии, содержащий результаты расследования против президента страны Гильермо Лассо в связи с информацией, которая была опубликована в «Досье Пандоры». Об этом сообщает агентство Telesur.

Шесть членов комиссии одобрили выводы комиссии, двое проголосовали против и один воздержался. В докладе говорится, что Лассо нарушил Этический пакт от 2017 года, который запрещает государственным служащим Эквадора иметь банковские счета в офшорных зонах. Согласно документу, Лассо пренебрег положениями статьи 130 Конституции страны, что может стать причиной смещения с должности.

Комиссия порекомендовала президенту предстать перед Национальной ассамблеей в течение восьми дней, чтобы дать пояснения в связи со сложившейся ситуации. Кроме того, копии доклада будут направлены Генеральной прокуратуре, Главному контрольно-ревизионному управлению, Службе внутренних доходов и Генеральному управлению банков.

В ответ правительство Эквадора отвергло все обвинения против президента, содержащиеся в отчете.

Генеральная прокуратура страны начала предварительную проверку в отношении президента 21 октября. Инициатором расследования стал один из соперников Лассо на президентских выборах Яку Перес.

Согласно информации, которая была обнародована в «Досье Пандоры», Лассо управлял 14 офшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. Глава государства подтвердил, что в прошлом владел такими фирмами, однако он избавился от них до вступления в силу закона, запрещающего государственным служащим держать активы в налоговых убежищах.

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эквадор досье пандоры
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