Парламент Эквадора обвинил президента Лассо в нарушении закона из-за «Досье Пандоры»

Кито, 6 ноября. Комиссия по конституционным гарантиям Национальной ассамблеи Эквадора одобрила доклад следственной комиссии, содержащий результаты расследования против президента страны Гильермо Лассо в связи с информацией, которая была опубликована в «Досье Пандоры». Об этом сообщает агентство Telesur.

Шесть членов комиссии одобрили выводы комиссии, двое проголосовали против и один воздержался. В докладе говорится, что Лассо нарушил Этический пакт от 2017 года, который запрещает государственным служащим Эквадора иметь банковские счета в офшорных зонах. Согласно документу, Лассо пренебрег положениями статьи 130 Конституции страны, что может стать причиной смещения с должности.

Комиссия порекомендовала президенту предстать перед Национальной ассамблеей в течение восьми дней, чтобы дать пояснения в связи со сложившейся ситуации. Кроме того, копии доклада будут направлены Генеральной прокуратуре, Главному контрольно-ревизионному управлению, Службе внутренних доходов и Генеральному управлению банков.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional rechaza el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional que esta tarde, en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura. pic.twitter.com/oTaA7EFDxG — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) November 6, 2021

В ответ правительство Эквадора отвергло все обвинения против президента, содержащиеся в отчете.

Генеральная прокуратура страны начала предварительную проверку в отношении президента 21 октября. Инициатором расследования стал один из соперников Лассо на президентских выборах Яку Перес.

Согласно информации, которая была обнародована в «Досье Пандоры», Лассо управлял 14 офшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. Глава государства подтвердил, что в прошлом владел такими фирмами, однако он избавился от них до вступления в силу закона, запрещающего государственным служащим держать активы в налоговых убежищах.