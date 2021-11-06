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Шоу-бизнес
Любовь Успенская жестко отреагировала на обвинения Натальи Лапиной в воровстве
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Любовь Успенская жестко отреагировала на обвинения Натальи Лапиной в воровстве
Шоу-бизнес
Любовь Успенская жестко отреагировала на обвинения Натальи Лапиной в воровстве
instagram.com  /  @uspenskayalubov

, 6 ноября. Певица Любовь Успенская оказалась в центре скандала из-за авторских прав после обвинений со стороны актрисы и автора песен Натальи Лапиной. Артистка эмоционально ответила на обвинения в эфире канала НТВ.

Хит Любови Успенской «По полюшку» неожиданно обрел статус народного и принес артистке новую порцию популярности. Автором трека выступила актриса Наталья Лапина — после того, как успех композиции набрал обороты, композитор обвинила артистку в воровстве. По ее словам, Успенская не платит авторские отчисления, несмотря на прибыль от хита.

«Я написала хит, поет вся страна, каждая собака. Я не видела ни одного отчета, ни одного рубля», — заявила Лапина.

Артистка прокомментировала выпады композитора в программе «Ты не поверишь!». Успенская заявила, что купила трек, и обвинила Лапину в неадекватном поведении.

«Женщина в неадеквате, съехала. У меня все права куплены. Не знает, как обратить внимание», — предположила Успенская.

Любовь Успенская жестко отреагировала на обвинения Натальи Лапиной в воровстве
НТВ / Prt Scr / Ты не поверишь!

При этом Лапина уверена: реакция Успенской говорит о причастности звезды к воровству — иначе она не стала бы игнорировать автора своего хита. Однако певица напомнила, что поэт Илья Резник также лишил ее трека, но она больше не попадется на это.

Этой осенью Любовь Успенская решила поддержать телеведущую Ксению Собчак, которая также столкнулась с обвинениями после смертельного ДТП. Певица поделилась своим мнением о ситуации и заступилась за журналистку.

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Все новости / Шоу-бизнес / Любовь Успенская жестко отреагировала на обвинения Натальи Лапиной в воровстве
нтв успенская Ты не поверишь
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