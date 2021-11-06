Эксперт Александров назвал две основные угрозы для нефтяного рынка

Москва, 6 ноября. Глобальный нефтяной рынок испытывает давление нескольких факторов. Об этом рассказал начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Его слова передает информационное агентство «Прайм».

Действительными угрозами для рыночных игроков является потенциальный выход из альянса одной из стран-участниц ОПЕК+. В этом случае она больше не будет придерживаться договоренностей, из-за чего контролировать котировки нефти будет сложнее. Вторая опасность — возможное появление на рынке иранской нефти.

«Нефть долгое время пыталась пробиться к 90 долларам за баррель, однако сил для этого явно не было, так что технически назревавшая коррекция быстро реализовалась, как только появилась важнейшая новость о готовности всех сторон вернуться к иранской ядерной сделке 2015 года», — сказал эксперт.

Россия продолжает наращивать добычу черного золота. Госкомпания «Газпром нефть» ранее запустила в работу нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе.