Видео спарринга Вячеслава Дацика и рэпера Джигана появилось в Сети

Москва, 6 ноября. Российский боец ММА Вячеслав Дацик вышел на ринг против рэпера Джигана. Спортсмен поделился тизером поединка со звездой.

Рэпер Джиган должен стать следующим соперником бойца ММА Вячеслава Дацика после его боя против Александра Емельяненко. В Сети появился ролик, в котором показан тренировочный спарринг-поединок звезды российского шоу-бизнеса и спортсмена. Дацик опубликовал в Instagram тизер, где показал, как бойцы готовились к встрече на ринге.

Судя по ролику, поединок вымотал Джигана. Артист признался, что специально сбросил вес ради подготовки к встрече с соперником, однако спарринг-бой дался ему нелегко. Рэпер также отметил: Дацик посоветовал ему обращать больше внимания на дыхание.

При этом менеджер бойца Азамат Бостанов сообщил, что Дацик все еще не заключил договор на бой против Джигана. Несмотря на это, соперники готовы к поединку.

Прежде Джиган должен был выйти на ринг против Александра Емельяненко. Менеджер бойца объяснил, почему бой с артистом так и не состоялся.