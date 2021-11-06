Президент Сальвадора обвинил США в финансировании оппозиции

Сан-Сальвадор, 6 ноября. Президент Сальвадора Найиб Букеле обвинил власти США в финансировании общественных организаций, являющихся оппозиционными. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

«Что бы сказало правительство США, если бы мы финансировали американскую оппозицию? Потому что именно этим занимаются эти неправительственные организации, и это известно всем», — написал Букеле.

¿Qué diría el Gobierno de los Estados Unidos si nosotros financiáramos a su oposición política?



Porque eso es lo que hacen esas ONG, y eso todo el mundo lo sabe. https://t.co/70s6dOlwNY — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) November 5, 2021

К своему сообщению президент страны прикрепил публикацию Diario El Mundo с новостью о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 300 млн долларов организациям Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чтобы пресечь причины нелегальной миграции. Эти средства будут переданы в течение следующих пяти лет объединениям, создающим возможности в странах Северного треугольника, чтобы предотвратить незаконную миграцию. Это осуществляется в рамках программы Centroamérica Local, запущенной по инициативе главы USAID.

HAPPENING NOW: Join us with @PowerUSAID on her vision for @USAID and international development at @GeorgetownSFS. Watch here: https://t.co/1xTAS1dazV — USGLC (@USGLC) November 4, 2021

Centroamérica Local оказывает помощь местным организациям, осуществляющим проекты по развитию «устойчивой и справедливой» экономики. Они также занимаются улучшением управления страной, борьбой с коррупцией, защитой прав человека, укреплением гражданской безопасности и решением проблемы сексуального и гендерного насилия.

NEWS: USAID Announces Centroamérica Local Initiative to Empower Local Partners in El Salvador ????????, Guatemala ????????, and Honduras ???????? https://t.co/fnQwBE3jGG — USAID (@USAID) November 4, 2021

Кризис отношений

Эти события произошли на фоне высокой напряженности в отношениях между Сальвадором и США по причине событий 1 мая, когда конгресс страны отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американские власти приостановили оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправили финансовые средства «гражданским организациям».