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Президент Сальвадора обвинил США в финансировании оппозиции
Весь мир
Президент Сальвадора обвинил США в финансировании оппозиции
Global Look Press  /  Camilo Freedman / Keystone Press Agency

Сан-Сальвадор, 6 ноября. Президент Сальвадора Найиб Букеле обвинил власти США в финансировании общественных организаций, являющихся оппозиционными. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

«Что бы сказало правительство США, если бы мы финансировали американскую оппозицию? Потому что именно этим занимаются эти неправительственные организации, и это известно всем», — написал Букеле.

К своему сообщению президент страны прикрепил публикацию Diario El Mundo с новостью о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 300 млн долларов организациям Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чтобы пресечь причины нелегальной миграции. Эти средства будут переданы в течение следующих пяти лет объединениям, создающим возможности в странах Северного треугольника, чтобы предотвратить незаконную миграцию. Это осуществляется в рамках программы Centroamérica Local, запущенной по инициативе главы USAID.

Centroamérica Local оказывает помощь местным организациям, осуществляющим проекты по развитию «устойчивой и справедливой» экономики. Они также занимаются улучшением управления страной, борьбой с коррупцией, защитой прав человека, укреплением гражданской безопасности и решением проблемы сексуального и гендерного насилия.

Кризис отношений

Эти события произошли на фоне высокой напряженности в отношениях между Сальвадором и США по причине событий 1 мая, когда конгресс страны отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американские власти приостановили оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправили финансовые средства «гражданским организациям».

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Федеральное агентство новостей /

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