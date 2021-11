Президент Сальвадора обвинил США в финансировании оппозиции

Сан-Сальвадор, 6 ноября. Президент Сальвадора Найиб Букеле обвинил власти США в финансировании общественных организаций, являющихся оппозиционными. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

К своему сообщению президент страны прикрепил публикацию Diario El Mundo с новостью о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 300 млн долларов организациям Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чтобы пресечь причины нелегальной миграции. Эти средства будут переданы в течение следующих пяти лет объединениям, создающим возможности в странах Северного треугольника, чтобы предотвратить незаконную миграцию. Это осуществляется в рамках программы Centroamérica Local, запущенной по инициативе главы USAID.

HAPPENING NOW: Join us with @PowerUSAID on her vision for @USAID and international development at @GeorgetownSFS. Watch here: https://t.co/1xTAS1dazV