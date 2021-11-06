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Китайский автоконцерн Geely представит в России новый премиальный бренд Lynk&Co

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 19:29
Общество
Китайский автоконцерн Geely представит в России новый премиальный бренд Lynk&Co
geely-motors.com  /  Geely

Пекин, 6 ноября. Российский рынок ожидает новый премиальный бренд — Lynk&Co от китайской автомобильной компании Geely. Таких машин пока единицы и находятся они преимущественно в Европе.

Теперь запланирован выход Lynk&Co на рынки Малайзии, Австралии, Новой Зеландии и РФ, говорится в англоязычном пресс-релизе компании по итогам конференции Smart Geely 2025. В рамках мероприятия концерн огласил амбициозные планы главного бренда и его «дочек».

Например, компания к 2025 году планирует продать за 365 дней 3,65 млн автомобилей, причем 600 тысяч из них придутся на иностранные рынки сбыта. Если концерну удастся достичь таких показателей, он войдет в десятку самый крупных автопроизводителей в мире.

Чешский автопроизводитель Skoda ранее презентовал дизайн своей новой модели Slavia, которая появится на рынке Индии уже в 2022 году. Автомобиль выполнят в характерном для компании стиле: с широкой радиаторной решеткой и массивным передним бампером.

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geely авторынок Lynk&Co премиальный бренд
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