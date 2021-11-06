Депутат Арефьев объяснил рост цен на продукты в России

Отношения любого типа в экономике должны в первую очередь работать на народ, а не спекулянтов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев.

Согласно сообщениям СМИ, мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2011 года. Как отметил депутат, это приведет к изменениям и на отечественных прилавках.

«Центральный банк уже спрогнозировал, что цены до конца года поднимутся где-то на 3,5%. Ожидать [роста цен] следует потому, что мы сильно завязаны на мировое сообщество. Где-то 30% продовольствия мы закупаем за границей. Около 70% промышленных товаров мы тоже закупаем там. Поскольку там цены растут, то это скажется на закупочных ценах. Тот, кто привозит их нам, не будет продавать дешевле», — сообщил народный избранник.

Николай Арефьев также подчеркнул, что в такой ситуации важно вести тщательный мониторинг цен.

«У нас не выполняется закон о торговле, где написано, что если цены растут на 30% и более в течение месяца, то вводится государственное регулирование. Когда летом случилось так, что на овощи цена поднялась в два-три и даже десять раз, свекла в некоторых регионах стала по 200 рублей, Правительство РФ ничего лучшего не придумало, кроме как дотировать это. Они боятся сбить какие-то рыночные отношения», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он напомнил, что мера, к выполнению которой он призывает, широко распространена во всем мире.

«Я считаю, что какие бы у нас ни были отношения, они должны работать прежде всего на народ, а не спекулянтов. В этом отношении есть показательный пример, допустим, Германия, где цена товаров первой необходимости регулируется государством. У нас почему-то вбили в голову, что рынок сам расставит все на места. Он уже 30 лет расставляет и еще не сделал этого», — подытожил депутат.

Ранее политик Олег Шеин назвал главную причину бедности в России и ее решение. По его мнению, проблема заключается не в слабой экономике, а в перераспределении ресурсов между богатейшей частью общества и всеми остальными.