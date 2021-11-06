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Дубай планирует привлечь 25 млн туристов к 2025 году
Весь мир
Дубай планирует привлечь 25 млн туристов к 2025 году
Global Look Press  /  Su Xiaopo/XinHua

Абу-Даби, 6 ноября. Власти Дубая планируют объединить департаменты экономики и туризма городского муниципалитета с тем, чтобы привлечь 25 миллионов туристов в 2025 году. С таким заявлением выступил наследный принц эмирата Хамдан бин Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

Генеральным директором объединенного департамента планируется назначить Хелал Аль Марри. Главными целями нового ведомства станут увеличение добавленной стоимости промышленного сектора на 150% в ближайшие пять лет, расширение экспорта местной продукции на 50%, а также увеличение числа туристов на 40%.

В течение ближайших трех лет эмират планирует привлечь 100 000 компаний и довести количество проводимых каждый год глобальных экономических событий до 400.

Реанимация туризма

Власти утверждают, что Дубай был одним из первых городов мира, который в самый разгар вызванного пандемией кризиса вновь открыл свою экономику для бизнеса. Это произошло в июле 2020 года.

Решение принесло положительные результаты. Согласно данным местного агентства по туризму и коммерческому маркетингу, в период с января по июль 2021 года город принял 2,85 млн туристов из других стран.

Этот показатель позволил городу выйти на второе место в мире по туристическому спросу. В 2021 году Дубай уступил лишь Сингапуру, опередив Париж и Лондон.

В сентябре отели эмирата зафиксировали всплеск интереса со стороны путешественников. Средняя заполняемость гостиничного комплекса выросла на 51%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

«Сезонная динамика и глобальные ограничения на поездки способствовали улучшению среды для путешествий, обусловленную сочетанием комфортной сезонной погоды и смягчением ограничений из-за проведения выставки "Экспо-2020"», — говорит глава отдела макроэкономических исследований банковской группы Emirates NBD Research Шади Шахет Эльборно.

Гости со всего мира

Крупнейшим событием, позволившим Дубаю выйти на лидерские позиции на туристическом рынке, стала всемирная выставка «Экспо-2020», которая началась 1 октября и продлится до конца марта 2022 года.

Мероприятие проводится ежегодно в разных странах. На этапе отбора претендентов с городом конкурировали тайский Аюттхай, турецкий Измир, российский Екатеринбург, бразильский Сан-Паулу. В результате руководство Международного бюро выставок (МБВ), главного куратора «Экспо», остановило свой выбор на Дубае.

«Мы об этом мечтали, делали на это ставки и выиграли», — говорят организаторы эмиратской выставки, комментируя победу в тендере.

Все основные мероприятия должны были состояться еще в 2020-м, но оказались отменены из-за пандемии. Однако организаторы решили сохранить упоминание года в названии, чтобы отметить преемственность выставки.

Коронавирусные ограничения подстегнули интерес к мероприятиям в Дубае. До пандемии заявки на участие подали 190 государств. Однако позднее число участников увеличилось до более чем 200.

На территории комплекса «Экспо-2020» могло бы уместиться 600 футбольных полей или два княжества Монако. Ожидается, что за время работы эмиратскую выставку посетят 25 миллионов человек.

Туристическое будущее

В настоящий момент Дубай инвестирует в комплексные маркетинговые кампании, которые подчеркивают открытость города для путешественников.

Одна из рекламных акций включила в себя серию видео-блокбастеров под названием Dubai Presents, в создании которых принимали участие голливудские звезды Джессика Альба и Зак Эфрон.

«Мы использовали инновационные кампании, чтобы еще больше подчеркнуть многогранную туристическую привлекательность города. Этот синергетический подход к демонстрации разнообразного предложения Дубая включает в себя привлечение знаменитостей, влиятельных лиц и общественных деятелей, создание постоянного потока послов, которые помогают раскрывать историю Дубая», — говорит гендиректор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая Иссам Казим.

В съемках приняли участие Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и Зои Салдана, а также индийский киноактер Шах Рукх Кхан. В роликах рассказывается о лучших достопримечательностях эмирата.

Стратегия показывает свою эффективность. Рекламные видео собирают миллионы просмотров на YouTube..

Помимо этого, власти делают ставку на различные акции, в числе которых распродажи, кулинарные туры, а также культурную программу.

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туризм дубай экспо-2020
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