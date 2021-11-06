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Традиционный забег скота по живым людям прошел в Индии
Общество

Что индийцу хорошо, то любому другому — смерть. Жители этой страны славятся обилием праздников и уникальных ритуалов. Гуляния непременно сопровождаются танцами под шумный бой барабанов и ликование толпы.

Некоторые традиции покажутся неискушенному обывателю странными, а иногда и жуткими. Забег скота — прямое тому доказательство. На узкой улочке города Удджайн плотным коридором выстраивается взбудораженная толпа, на земле вниз лицом лежат мужчины в ожидании «коровьего массажа». И вот погонщики ударами палок направляют стадо рогатых, чтобы те, давя своими копытами смельчаков, прошлись по ним всей своей массой.

«Шакар, мать нашей деревни, положила начало этой традиции. В соответствии с ней мы даем обет, и, как только он исполняется, мы ложимся на землю, и более 100 коров проходят по нам. Лежащие на земле мужчины всегда остаются невредимы», — объясняет происходящее местный житель Дхармендра Сиа Джала.

От топота копыт все ломит и болит? Казалось бы так, но нет. Неутомимые индийцы поднимаются с земли и продолжают бесноваться под музыку.

«Сегодня там было от 200 до 300 коров. Он топтали мужчин на земле, после чего те вставали и продолжали танцевать, как ни в чем ни бывало», — успокаивает местный житель Хитеш Дубей.

Коровий ритуал является частью церемонии, которая проводится на следующий день после индийского фестиваля огней Дивали. Участники верят, что, получив травмы, они обретут благословение от священных животных и станут счастливее.

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