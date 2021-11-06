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Шоумен Барецкий предложил использовать опыт египтян в построении «вертикальных кладбищ»
Общество
Шоумен Барецкий предложил использовать опыт египтян в построении «вертикальных кладбищ»
Федеральное агентство новостей  /  Фото из личного архива Стаса Барецкого / Prt Scr youtube.com / Ткачёв Костя

В поисках идеального решения проблемы нехватки «посадочных мест» на кладбищах нельзя забывать про опыт далеких предков. Об этом в интервью ФАН заявил известный шоумен, глава НКО «Союз профессиональных ритуальных агентов» Станислав Барецкий.

В России продолжает сохраняться высокая смертность от COVID-19: согласно официальным данным за 6 ноября 2021 года, за последние сутки по вине коронавируса с жизнью расстались 1188 человек.

«Ритуальная «машина» испытывает серьезные перегрузки, работая на мощностях, превышающих ее возможности, — заявляет Барецкий. — Люди умирают в чрезмерном количестве, и я уже замечаю, что как в Петербурге, так и в Подмосковье места на кладбищах начинают заканчиваться. Сейчас по всей стране только от коронавируса умирает больше тысячи человек в день, при том что остальные причины смерти никуда не делись — люди все также гибнут в ДТП, от отравлений, в результате поножовщины, ну и от других болезней, течение которых зачастую оказывается сильно утяжелено ковидом. Клиентов у меня и у моих коллег хоть отбавляй, но мы скоро уже не сможем физически обслуживать всех желающих».

Предприниматель признает, что ситуацию могла бы спасти новая мода на кремацию трупов, однако и в этом сегменте ритуального бизнеса «мощностей», по его словам, не хватает.

«Но и окружать наши мегаполисы «городами мертвых» тоже не хочется, — заметил собеседник ФАН. — В этой связи я предлагаю строить вертикальные кладбища под землей — и делать их многоэтажными, как паркинги. Они будут занимать куда меньшую площадь, нежели традиционные места массовых захоронений, и это определенно шаг в будущее!»

Ритуальщик Барецкий предложил использовать опыт египтян в построении «вертикальных кладбищ»
vk.com / Северное кладбище - Пермь

Барецкий считает, что самыми дорогими местами будут те, что размещены ближе всего к поверхности.

«Там вечный покой обретет наша богема, — убежден шоумен. — Дальше пойдут бизнесмены, интеллигенция, а в самом низу — люди попроще. Сильного неудобства это доставлять не будет, ведь кладбище оснастят системой скоростных лифтов».

Предприниматель подчеркивает, что его идея — это не «ноу-хау».

«Она была реализована еще несколько тысячелетий назад в древнем Египте, — напомнил собеседник ФАН. — Вот где похоронное дело было в почете! Люди готовились к смерти еще при жизни, а лучшим подарком на день рождения был качественный гроб! К слову, идею с пирамидами — или просто кладбищами, которые строятся не «вниз», а «вверх» — нам бы тоже следовало перенять, однако боюсь, общество еще не готово к подобному».

Ранее Барецкий заявил, что собирается заняться захоронением людей в космосе.

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россия египет кладбище барецкий пирамиды коронавирус
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