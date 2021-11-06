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Модель Наталья Водянова показала, как проводит время в Катаре с друзьями
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала, как проводит время в Катаре с друзьями
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Доха, 6 ноября. Супермодель Наталья Водянова успевает идеально совмещать работу модели и все свои проекты. Удается ей поддерживать и сына Лукаса. Юноша уже выпускает линию одежды под собственным брендом, пишет Teleprogramma.pro.

Не забывает Наталья и о благотворительности. Она всегда находит время для этого полезного дела, а также для своей семьи — пятерых детей и супруга Антуана Арно. Все свои выходные звезда всегда посвящает родным. Но этой осенью она уехала в Катар.

Стоит отметить, что для Водяновой эта поездка важна, ведь основной целью посещения жаркой страны стало мероприятие Fashion Trust Arabia. После этого супермодель посетила презентацию и выставку Dior. Каждый раз женщина представала перед людьми в ярких нарядах. Она использовала практически все гаммы и цвета — от серого платья с юбкой-солнцем до сливочного комбинезона.

Нашла Наталья и время для отдыха. Она вместе с друзьями отправилась в самую настоящую пустыню. Там она запечатлелась в изящном костюме небесно-голубого цвета с психоделическим принтом тай-дай. Лук она дополнила нарядом в восточном стиле и панамкой.

Поклонники женщины не смогли скрыть восхищения от ее образа. По мнению большинства, многодетная мать просто сразила их своей красотой.

«Интересный образ»;

«У вас столько панамок?»;

«Такая вы стройная, хрупкая, звонкая»;

«Наталья, у вас безупречный вкус»;

«На отдыхе вы совсем другая»;

«Такая модная»;

«Можно на вас смотреть вечно»;

«Ну наряд просто поражает», — написали подписчики звезды.

Ранее сообщалось, как Наталья Водянова сумела подчеркнуть свою стройность с помощью комбинезона.

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Все новости / Шоу-бизнес / Модель Наталья Водянова показала, как проводит время в Катаре с друзьями
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