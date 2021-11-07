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Детский психолог Наумова объяснила, как ребенку безопасно выплеснуть агрессию
Общество
Детский психолог Наумова объяснила, как ребенку безопасно выплеснуть агрессию
pexels.com  /  Allan Mas

Британская исследовательница Агне Сузиделите выяснила, что жестокие видеоигры не провоцируют детей на насилие в отношении других людей, однако делают их более возбужденными и провоцируют крушить различные вещи. Казалось бы, выводы утешительные, ведь общественность не первый год волнует связь «файтингов» и стрелялок с реальным насилием. Тем не менее возникает вопрос: какими способами ребенку безопаснее всего выплеснуть агрессивные эмоции, если не посредством компьютерных игр? И помогает ли в этом деле спорт? За ответами мы обратились к нашему постоянному эксперту, детскому психологу и семейному психотерапевту Наталье Наумовой.

По ее словам, для родителя важно научить ребенка осознавать свои чувства и эмоции, говорить о них и впоследствии ими управлять. Наша природа устроена так, что человеку просто необходимо реагировать на острые чувства вроде раздражения или гнева вместо того, чтобы держать себя в руках. И в этом дети, конечно, не исключение.

«Важно дать ребенку возможность безопасно для себя выпускать свой пар, свою злость и агрессию. Вот есть, например, комната, где можно и кричать, и ругаться, и что-то бить, чтобы при этом ничего вокруг не портилось. Допустим, стучать подушкой по креслу или дивану — и они не испортятся, и есть при этом возможность выплеснуть накопившиеся эмоции, — рассказывает Наталья Наумова. — Есть еще способ, не такой активный, но тоже очень действенный. Когда человек очень сильно злится, то можно сминать и рвать бумагу, чтобы опять-таки выплеснуть всю свою злость на этот лист».

Детский психолог Наумова объяснила, как ребенку безопасно выплеснуть агрессию
pixabay.com / _Alicja_

Для детей младшего возраста подойдет и немного дополненная техника, которую используют специалисты. Разгневанному малышу можно предложить взять и нарисовать свою злость и ярость на чистом листе бумаги — а после решить, что сделать с рисунком и этой злостью: помять, порвать или даже сжечь (естественно, в присутствии родителей).

«Главное, чтобы он эмоционально понимал, что справляется со своей агрессией, потому что она застилает разум и не позволяет принять верное решение. И, как правило, у нас под агрессией прячется еще и обида. Но с ней нужно работать чуть позднее, сначала важно отпустить эту агрессию, отработать ее», — поясняет психолог.

Еще один разумный и полезный способ реализовать острые ощущения — заняться любой физической активностью. Сделайте вместе с ребенком несколько приседаний или побейте спортивную грушу, если кто-то в семье увлекается боксом. Такое переключение на упражнения поможет понизить уровень кортизола — гормона стресса — в крови, за счет чего возникнет ощущение, что злость постепенно уходит, а эмоциональное состояние становится лучше и спокойнее.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова рассказала, какие подростки больше всего подвержены жестокости. По ее словам, детям такого возраста очень важно состоять в компаниях, где лидер зачастую бывает самым беспощадным. Таким он, в свою очередь, становится из-за несправедливости, которую чувствует в собственной семье.

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