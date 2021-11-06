Донбасс, 6 ноября. Армия Киева бьет по республикам из тяжелых орудий и минометов, центры ИПсО готовят информационные провокации. Националисты получили власть и укрепляются в зоне ООС. Пентагон обучает украинских радикалов наступательным действиям. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Украины четыре раза вела обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики на Мариупольском и Донецком направлениях обороны. Под огнем были Саханка, Стыла, Минеральное и западная часть Донецка — поселок Старомихайловка. Киевские силовики применяли тяжелую 152-мм артиллерию, минометы калибром 120 мм, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

В Луганской Народной Республике зафиксировано три обстрела за сутки. Под огнем были три населенных пункта: Золотое-5, Фрунзе и Николаевка. Здесь украинские «освободители» применяли минометы 120-мм и 82-мм калибра и станковые противотанковые гранатометы. Повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет. Между тем в оборонном ведомстве ЛНР сообщают о подготовке противников информационных провокаций против республики.

В районах дислокации армейских соединений, входящих в структуру северной оперативно-тактической группы войск, замечены представители центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ вместе со съемочными группами украинских СМИ. В Луганске прогнозируют, что в ближайшее время противник устроит вооруженные провокации с целью вызвать ответный огонь Народной милиции, который СМИ выдадут за акт агрессии.

facebook.com / 30 омбр ВСУ

Националисты получили власть и укрепляются в зоне ООС

В управлении Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН прокомментировали информацию о назначении одного из лидеров украинских националистов Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В оборонном ведомстве республики считают, это назначение свидетельствует, что радикалам на Украине дан «зеленый свет» как в части обеспечения боевых подразделений, так и на негласное задействование их в боевых операциях против ДНР и ЛНР.

Кроме того, согласно информации дончан, украинские радикалы готовятся взять под контроль деятельность волонтерских организаций, работающих в зоне конфликта. А это прямой перехват контроля над незаконным оборотом оружия и боеприпасов, что позволит националистам существенно и практически бесплатно пополнять свои арсеналы в регионах центральной и западной Украины. Ранее группировки типа «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) и «УНА-УНСО»1 (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) выступали конечными покупателями нелегально вывозимого военного имущества.

И здесь важно отметить, что в ближайшее время между националистами и Службой безопасности Украины могут начаться конфликты за контроль незаконного оборота оружия и боеприпасов. Дело в том, что после отставки экс-министра МВД Украины Арсена Авакова, на потоки контрабанды «сели» представители этой украинской спецслужбы. Сейчас же в зону ООС возвращается новый-старый игрок — коллективные радикалы, у которых теперь есть своя официальная «крыша» в украинском генштабе.

Пентагон обучает украинских радикалов

Еще один важный фактор, свидетельствующий об усилении позиций радикальных организаций в зоне конфликта, — информация дончан о направлении Пентагоном своих инструкторов не только в армейские части и соединения ВСУ, но и для обучения личного состава националистических подразделений. Речь идет о работе американских инструкторов в расположениях полка «Азов» Национальной гвардии Украины.

Федеральное агентство новостей /

Здесь американские военные обучают азовцев снайперскому делу. В Народной милиции ДНР полагают, что после того, как радикалы пройдут курсы подготовки, подразделение получит и американские снайперские винтовки, которые ранее были поставлены Соединенными Штатами Украине в рамках военной помощи. Это, в свою очередь, будет способствовать дестабилизации обстановки в зоне конфликта.

Кроме того, как сообщили в Народной милиции корреспонденту ФАН, националистическая организация «Украинский легион» приступила к сбору новобранцев и отработке практических навыков ведения боевых действий. К мероприятиям привлечены военные инструкторы Украины и Америки. Помимо базовой подготовки, будущие боевики пройдут обучение и отработку навыков ведения наступательных действий в составе взводов, а также получат навыки минно-взрывной деятельности.

1 Организация запрещена на территории РФ.