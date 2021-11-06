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Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
wikipedia.org  /  Mark Hirschey/CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 6 ноября. Принадлежащая известному инвестору Уоррену Баффету компания Berkshire Hathaway вновь показала рост прибыли порядка 20%. Отчетность холдинга говорит о нескольких дополнительных достижениях. Об этом пишет РБК.

Американская компания накопила рекордную для себя финансовую «подушку» из свободного кеша. В отчете сказано, что ее объем составляет 149,2 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был установлен во втором квартале 2020 года и составил 146,6 миллиарда долларов. В то же время компания продолжает политику обратного выкупа и последовательно наращивает объем.

Рост операционной прибыли за третий квартал составляет 18%. Похожие показатели Berkshire Hathaway демонстрировала в начале года — 19,5% и 21% соответственно. Наиболее прибыльным для Баффета стал сектор железных дорог. Предприятие сумело справиться с кризисом цепочки поставок и заработало рекордную прибыль — 1,54 миллиарда долларов.

У американской биржи Nasdaq ранее произошел непредвиденный случай: акции холдинга Уоррена Баффета так выросли в цене, что это спровоцировало технические проблемы.

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финансы деньги инвестиции баффет
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