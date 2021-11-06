Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов

Москва, 6 ноября. Новый налог на морские перевозки в рамках активизации усилий по сокращению выбросов парниковых газов может ввести Международная морская организация (IMO), передает газета The Wall Street Journal.

Данное нововведение направлено на создание глобальной сети заправочных станций для кораблей, использующих альтернативные источники энергии. Кроме того, благодаря новому налогу удастся субсидировать развивающиеся страны, которые сталкиваются с высокими экспортными расходами в данной отрасли.

Таким образом, IMO предлагает взимать по 100 долларов за каждую метрическую тонну углекислого газа, выбрасываемого судном. Такой сбор позволит собрать около 1 трлн долларов в течение 30 лет, следует из экспертной оценки Всемирного банка. При этом организация испытывает давление со стороны крупных грузоперевозчиков и правительств на фоне мер, необходимых для сокращения вредных выбросов.

Участники «Большой двадцатки» (G20) в рамках саммита поддержали инициативу по введению минимального глобального налога для крупных предприятий. Координацией всех процессов, в том числе по финансам и здравоохранению, будет заниматься специальная рабочая группа.