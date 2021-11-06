Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 18:26
18:20
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
18:18
Происшествия
В Яровое направят тепловые пушки для обогрева соцобъектов после аварии на ТЭЦ
18:14
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
18:13
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
18:12
Общество
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности тромбозов в период магнитных бурь
18:12
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
18:07
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
18:05
Шоу-бизнес
Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
18:04
Происшествия
Труп женщины с изрубленной головой достали из реки в Приморье
18:03
Общество
Троим сбившимся с маршрута туристам помогли в крымских горах
Все новости

Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Новый налог на морские перевозки в рамках активизации усилий по сокращению выбросов парниковых газов может ввести Международная морская организация (IMO), передает газета The Wall Street Journal.

Данное нововведение направлено на создание глобальной сети заправочных станций для кораблей, использующих альтернативные источники энергии. Кроме того, благодаря новому налогу удастся субсидировать развивающиеся страны, которые сталкиваются с высокими экспортными расходами в данной отрасли.

Таким образом, IMO предлагает взимать по 100 долларов за каждую метрическую тонну углекислого газа, выбрасываемого судном. Такой сбор позволит собрать около 1 трлн долларов в течение 30 лет, следует из экспертной оценки Всемирного банка. При этом организация испытывает давление со стороны крупных грузоперевозчиков и правительств на фоне мер, необходимых для сокращения вредных выбросов.

Участники «Большой двадцатки» (G20) в рамках саммита поддержали инициативу по введению минимального глобального налога для крупных предприятий. Координацией всех процессов, в том числе по финансам и здравоохранению, будет заниматься специальная рабочая группа.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
налог морские грузоперевозки IMO
Комментировать