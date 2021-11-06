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Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 6 ноября. Беспилотные боевые комплексы «Уран-9» способны эффективно уничтожать бронетехнику противника. Само наличие этих боевых роботов на вооружении у российской армии делает ее передовой и высокотехнологичной, открывая новые возможности.

«Уран-9» являются дистанционно управляемыми гусеничными машинами. Они способны расправиться с легкобронированными целями, автоматическими пушками, гранатометами и другим вооружением противника на расстоянии. Об этом в беседе с iReactor рассказал капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

«Они позволяют решать задачи без нахождения экипажа внутри объекта. Он достаточно большой, это полноценная боевая единица. Оператор на большом расстоянии управляет, это позволяет избежать потерь в экипаже», — отметил он.

По его мнению, «Уран-9» является одним из самых лучших представителей такого рода боевых систем. В ходе учений роботы продемонстрировали свои возможности и подтвердили хорошую управляемость операторами. Безопасность экипажа на поле боя является главной особенностью «Урана-9», резюмировал эксперт.

Ранее в Forbes отметили, что США и НАТО испугались боевых возможностей роботов «Уран-9». Теперь Запад намерен искать средства для противостояния высокотехнологичным боевым системам.

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дандыкин уран-9 боевые роботы
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